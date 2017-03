MCI-Professur an Thomas Stöckl

Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck verleiht die Professorenwürde an PD Dr. Thomas Stöckl

Innsbruck (OTS) - In Würdigung seiner Leistungen in Lehre, Forschung und Wissenstransfer hat das Management Center Innsbruck (MCI) kürzlich an PD Dr. Thomas Stöckl die Professorenwürde die Professorenwürde verliehen. Thomas Stöckl ist Finanzmarktökonom mit Forschungsschwerpunkt experimenteller Finanzmarktforschung, verfügt über profunde wissenschaftliche Qualifikation, ausgezeichnete didaktische Fähigkeiten und leistet substanzielle Beiträge zur Weiterentwicklung der Unternehmerischen Hochschule®.

Nach seinem Doppelstudium der Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre und der Dissertation in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Leopold Franzens-Universität Innsbruck folgten Assistenz- und Post-Doc-Jahre am Institut für Banken und Finanzen der Universität Innsbruck unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Jürgen Huber und Univ.-Prof. Dr. Michael Kirchler sowie Forschungs- und Lehraufenthalte am renommierten California Institute of Technology (CalTech) in Pasadena/Kalifornien sowie an der University of Aarhus in Dänemark. 2015 folgte die Habilitation mit der universitären Lehrbefugnis im Fach Betriebswirtschaftslehre. Seit 2015 ist Thomas Stöckl hauptberuflich in Lehre und Forschung am MCI tätig und widmet seine Energie insbesondere dem im Aufbau befindlichen Department „Betriebswirtschaft Online“.

Lebenslauf FH-Prof. PD Dr. Thomas Stöckl:

http://www.mci.edu/faculty/thomas.stoeckl.html

Im Beisein von Familie, Weggefährten, Kollegen/-innen und Studierenden hielt Thomas Stöckl kürzlich seine Antrittsvorlesung und dokumentiert dabei dem Auditorium seine fachlichen und didaktischen Fähigkeiten. Den Schwerpunkt seiner Antrittsvorlesung bildete eine gemeinsam mit Stefan Palan verfasste Forschungsarbeit „When chasing the offender hurts the victim: The case of insider legislation“, eine experimentelle Studie über den Einfluss von Insidergesetzgebung auf Händlerverhalten, erzielte Gewinne und Marktperformance. Im Anschluss überreichte MCI-Rektor Andreas Altmann gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Hochschulkollegiums Univ.-Prof. FH-Prof. Dr. Franz Pegger die Ernennungsurkunde.

Bilddownload:

https://www.mci.edu/de/presse/7124-mci-professur-an-thomas-stoeckl

Rückfragen & Kontakt:

MCI Management Center Innsbruck

Ulrike Fuchs

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

ulrike.fuchs @ mci.edu

www.mci.edu