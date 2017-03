Vorab-Pressekonferenz, 14. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie: 20. März, 10 Uhr, Wien

Kongress-Schwerpunkte – Highlights der modernen Neurologie

Wien (OTS) - Vom 22. bis 24. März 2017 findet in Villach die 14. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) statt, die einen umfassenden Überblick über neue Entwicklungen in wesentlichen Bereichen des neurologischen Fachgebietes und angrenzender Disziplinen bietet. Im Vorfeld des Kongresses informieren Experten/-innen der ÖGN am Montag, den 20. März, um 10 Uhr, bei einem Pressegespräch in Wien über einige Kongress-Highlights.

Themen:

· Schlaganfall: Flächendeckende endovaskuläre Versorgung für schwere

Schlaganfälle weitgehend sichergestellt

· Neuroimmunologie: Immer mehr immunologisch bedingte

Gehirnentzündungen

· Neuroinfektiologie: Risikofaktor Globalisierung

· Neurointensivmedizin: Spezialisierung muss sichergestellt werden

· Palliativ-Neurologie: Zunehmende Bedeutung für die Versorgung

Schwerstkranker



Sprecher/-innen:

· Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Elisabeth Fertl, Präsidentin der ÖGN;

Vorständin der Neurologischen Abteilung, Krankenanstalt

Rudolfstiftung, Wien; Gastprofessorin der Medizinischen Universität

Wien

· Prim. Univ.-Prof. Dr. Joerg R. Weber, Kongresspräsident; Vorstand

der Neurologischen Abteilung, Klinikum Klagenfurt am Wörthersee

· Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Kapeller, Vorstand der Abteilung für

Neurologie, LKH Villach



Vorab-Pressegespräch, 14. Jahrestagung der Österreichischen

Gesellschaft für Neurologie



Datum: 20.3.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Michls Social Club

Reichsratsstraße 11, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Birgit Kofler

B&K – Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung

Tel.: 01 3194378; 0676 6368930

kofler @ bkkommunikation.com