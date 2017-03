Bibel TV Kids - die kostenlose App für Kinder

Mit individueller Filterfunktion und einer persönlichen Favoritenliste

Hamburg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/55188/3583449

Das Kinderprogramm von Bibel TV können Kids zwischen 3 und 12 Jahren jetzt auch via App ansteuern. Die Favoritenliste sorgt für schnellen Zugriff auf die Lieblingsserie. Welche Filme und Serien die Kinder sehen dürfen, können Eltern zusätzlich mit der individuellen Filtereinstellung selbst bestimmen.

Bibel TV Kids ist ein neues Angebot des christlich orientierten Senders. Die App ist für iOS und Android kostenlos herunterzuladen unter http://www.bibeltv.de/kids. Sie ermöglicht den benutzerfreundlichen und programmunabhängigen Zugriff auf eine Mediathek mit kindgerechten Programmelementen aus dem Repertoire von Bibel TV.

Dazu gehören beliebte Realserien wie "Hallo Benjamin" oder Zeichentrickserien wie "Timmy geht zur Schule". Zu den Highlights zählen ebenfalls fünfminütige Wissens-Videos, z.B. "Wie sieht ein Kinderzimmer in Tokio aus?", "Wo wächst der Pfeffer?", "Alles über Muskeln" oder "Warum essen Chinesen mit Stäbchen"?

Die Auswahl der Filme und Serien orientiert sich sowohl an der FSK-Empfehlung als auch an einer individuellen redaktionellen Bewertung und Empfehlung für die einzelnen Altersgruppen. Darüber hinaus können persönliche Filtereinstellungen vorgenommen werden. Das Anlegen einer Favoritenliste garantiert einen unkomplizierten Zugriff auf die jeweiligen Lieblingsfilme und Serien ohne lange Suche.

Der Link zum Download der Bibel TV Kids App:

http://www.bibeltv.de/kids

Bilder zum Download: Motiv aus "Hallo Benjamin", Kochszene http://bit.ly/2kn8LpS Motiv aus "Timmy geht zur Schule" http://bit.ly/2jyL8GD

Weiterführender Link: Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presse

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

www.bibeltv.de

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen:



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de

www.bibeltv.de