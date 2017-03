„Soko“-Doppelpack in ORF eins: Die Alpen-Cops untersuchen einen „Tod zum Selbermachen“

Und: Dakapoermittlungen „Unter Haien“ entlang der Donau am 14. März

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Dienstbeginn mit bis zu 738.000 Seherinnen und Sehern (vergangener Dienstag, 7. März) wartet auf Jakob Seeböck und Julia Cencig auch schon wieder der nächste neue Fall. Ein Anschlag am Bezirksgericht, eine rätselhafte Selfmade-Waffe und ein mysteriöses Mordmotiv: Mit einem „Tod zum Selbermachen“ bekommt es das Team der „Soko Kitzbühel“ am Dienstag, dem 14. März 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins in einer neuen Episode der 16. Staffel des ORF-Krimidauerbrenners zu tun. Und auch entlang der Donau gehen die Wogen wieder hoch: „Unter Haien“ findet sich die „Soko“-Kieberer um 21.05 Uhr in einer Dakapofolge wieder, als vor der Villa eines Immobilienspekulanten eine junge Frau Opfer eines Anschlags wird.

Mehr zu den Inhalten

„Soko Kitzbühel – Tod zum Selbermachen“ (Dienstag, 14. März, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Christine Klein; Regie: Gerald Liegel In Episodenrollen: David Oberkogler u. a.

Im Gebäude des Bezirksgerichts Braunkirchen wird der Referent Markus Wagner erschossen aufgefunden. Als die Spurensicherung in der Nähe des Schreibtisches auf Plastik-Einzelteile stößt, stellt sich für die „Soko“ heraus, dass Wagner mit einer Selfmade-Waffe aus dem 3-D-Drucker ermordet worden ist. Der erste Verdacht richtet sich gegen den Taxiunternehmer Stefan Ploderer (David Oberkogler), der vor einiger Zeit mit dem Opfer einen heftigen Streit hatte, aber vor allem auch gegen den Druckerhändler Peter Hamsik, der als Sympathisant einer rechtsextremen Splittergruppe auffällig geworden ist. Die Sekretärin des Opfers weiß allerdings auch von angeblichen Korruptionsfällen innerhalb der Behörde zu berichten.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

„Soko Donau – Unter Haien“ (Dienstag, 14. März, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Gregor Seberg, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Holger Gimpel

In Episodenrollen: Deniz Cooper, Hary Prinz u. a.

In Wien explodieren seit einigen Monaten Dutzende von Sprengsätzen. Vor der Villa eines Immobilienspekulanten stirbt eine junge Frau aufgrund eines Anschlags. Vermutet wird ein politisches Attentat, das den Falschen getroffen hat. Auch der übereifrige Staatsschutz mischt sich ein und behindert die Ermittlungen. Doch die Dinge liegen anders als vermutet.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria, des Filmfonds Wien und der Länder Niederösterreich und Oberösterreich.

Beide Produktionen sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) und auch als Live-Stream abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

