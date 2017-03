NEOS Wien/Emmerling: Einigung bei Mindestsicherungsreform in Wien längst überfällig

Bettina Emmerling: „Wie lange lässt uns Rot-Grün noch auf eine Lösung warten?“

Wien (OTS) - „Noch immer kann die Rot-Grüne Stadtregierung keine Lösung für die dringend notwendige Reform der Mindestsicherung in Wien vorlegen“, ärgert sich Bettina Emmerling, Sozialsprecherin von NEOS Wien. „Nachdem nun einzelne Bundesländer bereits eine Lösung erarbeitet haben, steigt der Druck auf Wien stetig weiter. Grundsätzlich plädieren wir weiterhin auf eine bundesweit einheitliche Lösung mit Residenzpflicht und einer Einschleifregelung, die es attraktiver machen soll, einen Job anzunehmen. Zudem soll ein großer Teil der Geld- durch Sachleistungen ersetzt werden. Nachdem sich auf Bundesebene diesbezüglich nichts tut, appelliere ich an die rot-grüne Stadtregierung, sich endlich auf eine Wiener Lösung zu einigen“, so Emmerling.

„Dass sich die ÖVP Wien nun als großer Impulsgeber präsentiert, ist mehr als fragwürdig. Ihre Schwesterparteien in Ober- und Niederösterreich haben eine bundesweite Lösung torpediert. Die ÖVP selbst hat also auch dazu beigetragen, dass die Situation in Wien nun so ist wie sie ist“, schließt die Sozialsprecherin.

