Belvedere beteiligt sich bei „Hunger auf Kunst und Kultur“

Wien (OTS) - Die Initiative „Hunger auf Kunst und Kultur“ soll es Menschen mit finanziellen Engpässen ermöglichen, das vielfältige kulturelle Angebot in Österreich nutzen zu können. Mit dem sogenannten Kulturpass können österreichweit zahlreiche Kultureinrichtungen zu freiem Eintritt besucht werden. Seit Anfang 2017 ist nun auch das Belvedere inklusive 21er Haus Teil dieser Initiative.

„Hunger auf Kunst und Kultur“ wurde 2003 von Airan Berg vom Schauspielhaus Wien und Martin Schenk von der Armutskonferenz initiiert. In der Zwischenzeit beteiligen sich alleine in Wien 216 Kulturpartner an dieser Aktion. Die Palette reicht dabei von bildender Kunst, über Theater und Kino bis hin zur Musik. Insgesamt besitzen in Wien mindestens 44.885 Personen einen Kulturpass und nutzen diesen auch regelmäßig. Im Jahr 2016 wurden in Wien eindrucksvolle 90.788 Tickets an Kulturpassbesitzer ausgestellt.

Martin Schenk dazu: „Auch Menschen mit wenig Geld haben ein Recht auf Kunst und Kultur, denn der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. Er lebt auch von guten Beziehungen, tiefen Erfahrungen, Auseinandersetzungen und Freundschaften. Kunst und Kultur können Überlebensmittel sein, die helfen, den Atem nicht zu verlieren.“

Das Belvedere beteiligt sich an dieser Aktion, „weil es keine Frage des Geldes sein sollte, ob man Zugang zu Kunst und Kultur hat oder nicht. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, Kunst für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen“, so Stella Rollig, Generaldirektorin Belvedere.

