Aviso: Pressekonferenz "EUMICON"

Zeit: 15. März, 11 Uhr / Ort: Café Museum, Georg-Coch-Platz 4, 1010 Wien

Wien (OTS) - Digitalisierung ist das Große Schlagwort der Gegenwart und Zukunft. Doch wie kann man die digitale Transformation im Bereich der Mineral-Rohstoffwirtschaft und der verarbeitenden Industrie erfolgreich umsetzen? Welche Rahmenbedingungen müssen für den Wirtschafts- und Forschungsstandort geschaffen werden? Und welche innovativen Technologien werden unsere Zukunft bestimmen?

Um diese Fragen zu diskutieren und zu beantworten veranstaltet die Europäische Rohstoffinitiative EUMICON und das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft am 15. und 16. März 2017 eine Enquete zum Thema Smart Mining and Production. A digital step into the future.

Aus diesem Anlass dürfen wir Sie zum

Pressegespräch im Vorfeld der Tagung am 15. März 2017 um 11 Uhr

im Café Ministerium, Georg-Coch-Platz 4, 1010 Wien einladen und hoffen auf Ihr Interesse.

Ihre Ansprechpartner sind:

DI Franz Friesenbichler, Präsident EUMICON,

Geschäftsführer Imerys Talc Austria, Fachverbandsobmann Bergbau-Stahl der WKO

Univ.-Prof. DI Dr. Wilfried Eichlseder, Rektor der Montanuniversität Leoben

DI Roman Stiftner, Generalsekretär EUMICON,

Geschäftsführer Fachverbände Bergbau-Stahl und Nichteisen-Metallindustrie in der WKO

Im Anschluss an den Pressetermin sind Sie natürlich herzlich zur Tagung im BMWFW eingeladen.

Wir freuen uns auf ein spannende Gespräche und auf Ihr Kommen!

