FPÖ-Kickl: EU versagt kläglich im Türkei-Konflikt

Keinerlei Reaktion von Juncker bei Drohung gegen Mitgliedsstaat

Wien (OTS) - „Dem sonst so wortgewaltigen EU-Kommissionspräsidenten dürfte es die Sprache verschlagen haben“, kritisierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die Nichtreaktion Jean-Claude Junckers zu den Drohungen Erdogans gegen die Niederlande. „Wenn es gegen Putin, Trump, Orban, oder die bösen, bösen patriotischen Parteien in Europa geht, ist Juncker immer einer der Ersten, die ihren Senf dazugeben und die Moralkeule schwingen. Bei Erdogan hingegen – Schweigen im Walde“, so Kickl.

Hier werde eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Es sei höchste Zeit, dass die EU dem Beitrittswerber Türkei eine klare Botschaft zukommen lasse, forderte Kickl Juncker auf endlich Partei für die Niederlande zu ergreifen. Notwendig seien etwa der sofortige Abbruch der Beitrittsverhandlungen, ein Zahlungsstopp und die Offenlegung aller Doppelstaatsbürgerschaften, forderte Kickl. Es könne nicht sein, dass die Türkei einem EU-Mitgliedsland offen drohe und darauf keinerlei Reaktion seitens der EU folge. Damit mache man sich selbst lächerlich und schwäche die eigene Position gegenüber einer in die Diktatur abgleitenden Türkei, warnte Kickl.

Die EU-Mitgliedsstaaten wären gut beraten nun Einigkeit und Entschlossenheit gegenüber den Großmachtsfantasien eines Herrn Erdogan zu zeigen und diesen in die Schranken zu weisen, so Kickl. Dies setze allerdings voraus, dass man in Brüssel endlich aus dem Dornröschenschlaf erwache und die längst notwendige Sicherung der EU-Außengrenze selbst in die Hand nehme, sagte Kickl, der schon gespannt ist, wie und ob Juncker endlich auf die Provokationen Erdogans reagiert. „Ein Orangenessen für die Niederlande wird nicht reichen“, so Kickl.

