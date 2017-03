UNIQA Österreich lanciert neues Produkt für Hausverwalter und Immobilienbesitzer

Wien (OTS) -

Relaunch der Versicherung für Immobilienbesitzer und -verwalter

Erweiterte Deckung, viele Zusatzbausteine und alles individuell kombinierbar

UNIQA Österreich bringt eine komplett überarbeitete Versicherung für Immobilienbesitzer und

-verwalter auf den Markt. Das neue Produkt wird unter dem Namen „Immobilien & Verwalten“ verkauft. „Wir haben viele Ideen aus einer 15-jährigen Erfahrung in einem einzigen Produkt gebündelt und den Deckungsumfang erweitert. Jetzt bekommen unsere Kunden eine Versicherung, die das beinhaltet, was sie benötigen. Sie können wie in einem Delikatessenladen aus dem Besten wählen“, ist Andreas Kößl, Vorstand UNIQA Österreich stolz auf sein Team, das das Produkt auf den Weg gebracht hat. Die Bündelversicherung ist jetzt in den drei Ausprägungsvarianten Kompakt, Optimal und Premium verfügbar.

Standard-Risiken wie Nebenkosten, Preissteigerungen, Mehrkosten und vieles mehr sind im neuen Produkt fast bis zur doppelten Höchstentschädigungssumme automatisch im Umfang inkludiert. Außerdem können jetzt auch viele Zusätze wie etwa der Kostenersatz für Schädlingsbekämpfung, Desinfektionskosten nach einem Todesfall (Hygienebaustein) oder der Kostenersatz nach Mietnomaden eingeschlossen werden. „Der Hygienebaustein ist neu und sehr wichtig. Er ersetzt Kosten bis 15.000 Euro die entstehen, wenn ein Mietnomade die vermietete Wohnung verwüstet oder spezielle Reinigungskosten, wie etwa Schädlingsbekämpfung oder Desinfektionsmaßnahmen“, so Kößl.

Außerdem verzichtet UNIQA Österreich generell auf den Einwand der Unterversicherung laut §21 des Mietrechtsgesetzes. Kößl: „Dieser Baustein zeichnet unser Produkt besonders aus, weil rund 90 Prozent aller gängigen Verträge zwar eine Unterversicherungstoleranz aber keinen generellen Verzicht inkludieren. Damit schützen wir den Kunden vor einer möglichen Betriebskostenrückerstattung.“

Ein besonderes Highlight ist auch, dass die maximale Versicherungssumme für Haftpflichtschäden auf standardmäßig zehn Millionen Euro angehoben werden kann. „Das Produkt ist in der neuen Ausführung auf dem modernsten Stand und bietet zusätzlich viele Detaildeckungen, die früher nicht möglich waren“, freut sich der für Sachversicherungen zuständige UNIQA Österreich Vorstand Kößl.

UNIQA Österreich verwaltet aktuell rund 25.000 Verträge von Immobilienbesitzern und Verwaltern und zählt damit zu den größten Anbietern am heimischen Markt. Übrigens: Altkunden bekommen das Angebot, gegen eine geringe Mehrprämie ab acht Prozent, auf das neue Produkt umzusteigen.

UNIQA Österreich

5.350 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,5 Millionen Kunden mit rund 9,7 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 420 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2015 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.



Rückfragen & Kontakt:

Carolina Burger

UNIQA Insurance Group AG

Group Communication

Pressesprecherin

Untere Donaustraße 21

1029 Wien



Telefon: (+43 1) 211 75-3233

Handy-Nr. dienstlich: (+43 664) 215 54 28

E-Mail: carolina.burger @ uniqa.at

http://www.uniqagroup.com