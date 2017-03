LIVING AT HOME baut seine Markenfamilie aus und startet saisonales Foodmagazin

Neue Line-Extension: "LIVING AT HOME Lieblingsrezepte" erscheint viermal im Jahr

Hamburg/ Münster (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/41297/3583234

LIVING AT HOME - das Magazin rund ums Wohnen, Einladen und Entdecken - erweitert sein Portfolio aus Hauptheft, "LIVING AT HOME Ideenbuch" und "LIVING AT HOME Spezial Gäste & Feste" und positioniert sich nun erstmals im Foodsegment. Ab Mittwoch ist "LIVING AT HOME Lieblingsrezepte" im Handel erhältlich und bietet viermal im Jahr die beliebtesten Rezepte der Redaktion in einem Magazin.

Modern, kompakt und nützlich - so präsentiert sich "LIVING AT HOME Lieblingsrezepte" der kochbegeisterten Leserin. Das Magazin richtet sich an berufstätige Frauen, die entspannt kochen, aber dafür nicht viel Zeit aufwenden möchten. Trotzdem soll etwas Leckeres - auch für spontane Gäste - auf den Tisch kommen. So ist das Magazin klar strukturiert und die Rezepte sind schnell und einfach nachzukochen. Kleine grafische Elemente signalisieren die Zubereitungsdauer, die Personenanzahl und die Kategorie vegetarisch oder mit Fleisch. Die Kernrubriken "Vorspeisen & Snacks", "Hauptgerichte" und "Kuchen & Desserts" schaffen durch ein jeweils vorangestelltes Inhaltsverzeichnis zusätzliche Orientierung, ebenso wie das Rezept-Register am Ende des Heftes. Tipps zur Vorratsplanung finden genauso ihren Platz wie die Rubrik "Warenkunde" mit saisonalem Hintergrundwissen.

Sinja Schütte, Chefredakteurin LIVING AT HOME: "Unsere Rezepte sind bei den LIVING AT HOME-Leserinnen äußerst beliebt. Jetzt endlich präsentieren wir unsere Lieblingsrezepte separat in einem Magazin, das klein, kompakt und mit viel Liebe zum Detail zum Nachkochen einlädt. Wir möchten die Leserinnen anregen, das Magazin durch eigene Ideen und ganz persönliche Einträge wie ein Kochbuch zu nutzen und immer wieder zur Hand zu nehmen. Dafür haben wir auf den Rezeptseiten und auf ganzen Doppelseiten viel Platz für Notizen gelassen."

Matthias Frei, Publisher 'Living': "Das neue Magazin 'LIVING AT HOME Lieblingsrezepte' liegt mit 4,90 Euro im mittleren Preissegment und ist eine sinnvolle Ergänzung unseres bestehenden Portfolios, das sich mit dem monothematischen Spezial und den Ideenbüchern im höheren Preissegment ansiedelt. So können wir sowohl am Kiosk als auch im Anzeigenbereich neue Potenziale ausschöpfen."

"LIVING AT HOME Lieblingsrezepte" No. 1 ist ab 15. März für 4,90 Euro im Handel erhältlich und enthält Frühlingsrezepte wie Pasta, Salate, Desserts, Erdbeeren, Spargel und ein Extra zur Kräuterküche. Als Hingucker am Point-of-Sale fungiert die Oversize-Beilage mit Kräuter-Kärtchen, die für den eigenen Kräutergarten ausgeschnitten werden können. Das Magazin erscheint viermal im Jahr mit einer Druckauflage von 70.000 Exemplaren und ist drei Monate im Handel erhältlich. Die kommenden "LIVING AT HOME Lieblingsrezepte" erscheinen am 17. Mai, am 9. August und am 8. November 2017.

Über Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM)

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag Münster, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Beide Verlage haben in die DMM Teile ihres Zeitschriftengeschäfts eingebracht. Zur DMM gehören die Marken EINFACH HAUSGEMACHT, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®, FLOW, LANDLUST, LIVING AT HOME und WOLF. Geschäftsführer sind Hermann Bimberg, zugleich Sprecher der Geschäftsführung beim Landwirtschaftsverlag, und Dr. Frank Stahmer, Verlagsgeschäftsführer bei Gruner + Jahr.

