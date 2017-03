MS EUROPA 2: fashion2sea 2017 mit international bekanntem Designer-Duo Talbot Runhof

Fashion-Reiseformat mit Münchener Designer-Duo Talbot Runhof

Exklusiv für die EUROPA 2 zusammengestellte Kollektion

Kooperation mit dem People- und Lifestyle-Magazin GALA

Highlights: Modenschau, Pop-up-Store, Fashion-Talk, Beauty-Workshop und Fashion-Dinner

fashion2sea: In diesem Sommer findet erneut das erfolgreiche Mode-Format an Bord des Luxusschiffes EUROPA 2 statt - dieses Mal mit dem international bekannten Designer-Duo Talbot Runhof. Auf einer Mittelmeerreise im Juli präsentieren die erfolgreichen Designer den Gästen im Rahmen einer großen Fashionshow eine exklusiv für die EUROPA 2 zusammengestellte Kollektion. In Kooperation mit dem People-und Lifestyle-Magazin GALA finden auf der Reise von Monte-Carlo nach Lissabon verschiedene Talks und Workshops statt.

Das Modehighlight des Sommers - während die EUROPA 2 im Juli 2017 durch das Mittelmeer kreuzt, dreht sich an Bord alles um das Thema Fashion. Johnny Talbot und Adrian Runhof, die beiden Designer des erfolgreichen, international bekannten Labels Talbot Runhof, präsentieren den Gästen im Rahmen einer Modenschau eine exklusiv für diese Reise zusammengestellte Kollektion. In einer Pop-up Boutique können die Gäste ihre Lieblingsstücke direkt an Bord erwerben, mit den Modemachern ins Gespräch kommen und sich persönlich beraten lassen. Während sich Talbot Runhof seinen Namen mit glamourösen Cocktail- und Abendkleider gemacht hat, ergänzen mittlerweile Tageskleider, Kostüme und Mäntel sowie seit Kurzem eine Taschen- und Schuhlinie das Portfolio des Labels.

Zusätzliche Fashion-Kompetenz bringen die Modeexperten der GALA mit:

In einem Fashion-Talk verraten die Mitglieder der GALA-Chefredaktion zum Beispiel die aktuellen Trends und Highlights der Modebranche. Tipps und Tricks für das richtige Haar- und Make-up-Styling erhalten die Gäste in Workshops des international bekannten Stylisten Dimitris Dimitrakoudis. Und auch geschmacklich wird das Reisethema im Rahmen eines besonderen Fashion-Dinners inszeniert.

fashion2sea-Reise mit Talbot Runhof vom 10.07. bis 19.07.2017 (9 Tage), von Monte-Carlo über Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga und Cádiz nach Lissabon

