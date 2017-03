Probleme im Grätzl – die Stadt Wien hilft sofort

Theodor-Körner-Hof im März bei der Grätzltour

Wien (OTS/RK) - Die Grätzltour der Gruppe Sofortmaßnahmen führt vom 15. bis 16. März 2017 nach Margareten. An diesen beiden Tagen können die Bewohner in der Umgebung des Theodor-Körner-Hofes ihre Anliegen und Sorgen an die MitarbeiterInnen der Stadt Wien weitergeben.

Die Termine des Mobilbüros sind wie folgt:

o Standort: 5., Theodor-Körner-Hof, Leopold-Rister-Gasse 5 o Mittwoch, 15. März 2017, 9 – 17 Uhr o Donnerstag, 16. März 2017, 11 – 19 Uhr

Die Kontrollen erfolgen sowohl im öffentlichen Raum sowie bei Gewerbebetrieben durch die Gruppe Sofortmaßnahmen in enger Kooperation mit dem Stadtservice Wien. Beteiligt sind mehrere Abteilungen der Stadt sowie die Wiener Gebietskrankenkasse. Darüber hinaus kommt es zu verstärkten Kontrollen durch die WasteWatcher der MA 48 sowie bei Baustellen. Wiener Wohnen führt in den Wohnanlagen Kontrollen und Besichtigungen durch.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hilft allen Bürgerinnen und Bürgern unter der Nummer 01/4000-75222 rasch und unbürokratisch, wenn die berühmte Wiener Gemütlichkeit Risse bekommen hat.

www.sofortmassnahmen.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Kurt Wurscher

Magistratsdirektion der Stadt Wien

Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit

Gruppe Leitungsinstrumente

8., Rathaus, Stg. 8/HP

Telefon: +43-1-4000-75197