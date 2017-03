AK Preismonitor: In Wien gibt’s fürs gleiche Geld weniger Lebensmittel als in Berlin

Lebensmittel kosten in Wien nach wie vor mehr als in Berlin

Wien (OTS) - Wien bleibt teurer als Berlin: Ein Einkaufskorb mit günstigen Lebensmitteln schlägt sich in Wien um 15 Prozent höher zu Buche als in Berlin. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 40 preiswertesten Lebensmitteln in insgesamt 15 Geschäften.

In Wien müssen KonsumentInnen nach wie vor für preisgünstige Lebensmittel tiefer ins Geldbörsel greifen als in Berlin. Kostete im Februar 2017 der Einkaufskorb in Wien knapp 94 Euro, so sind es in Berlin rund 81 Euro. Wird die unterschiedliche Umsatzsteuer her-ausgerechnet, so bleibt der Einkaufskorb in Wien auch netto teurer: Er kommt auf 85 Euro netto, in Berlin auf knapp 76 Euro netto. Auffallend ist ein starker Preisanstieg im vergangenen halben Jahr in beiden Städten. Der Preis für den Einkaufskorb stieg zwischen August 2016 und Februar 2017 in Wien um rund elf Prozent an, in Berlin sogar um 13 Prozent. Vor allem bei Gemüse, Teebutter und Milch haben die Preise in beiden Städten kräftig angezogen.

Dafür werden WienerInnen viel stärker zur Kasse gebeten als BerlinerInnen:

Produkt Preis Wien Preis Berlin Differenz*) Hühnerkeulen (1 kg) 5,82 Euro 2,34 Euro 149 % Ganzes Brathuhn (1 kg) 4,33 Euro 2,35 Euro 84 % Frischmilch (1 Liter) 0,98 Euro 0,58 Euro 70 % Weizenmehl griffig (1 kg) 0,49 Euro 0,33 Euro 49 % Feinkristallzucker (1 kg) 0,99 Euro 0,69 Euro 44 %

*) gerundet

In Wien billiger als in Berlin sind beispielsweise Kiwis (minus 43 Prozent), Tomaten (minus 37 Prozent) und Marillenmarmelade (minus 31 Prozent).

„Viele Menschen müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Für sie ist es sehr wohl bitter, wenn die Preise bei günstigen Lebensmitteln steigen“, schluss-folgert AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. „Wer auf sein Geld schauen muss, vergleicht die Preise. Daher nehmen wir auch regelmäßig die Preisentwicklung bei den preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln unter die Lupe“, betont Zgubic.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat Anfang Februar 40 preiswerteste Lebensmittel in sieben Supermärkten und Diskontern in Wien und bei acht Geschäften in Berlin erhoben. Die Geschäfte in Wien: Hofer, Spar, Billa, Penny, Lidl, Merkur und Interspar. Die Ge-schäfte in Berlin: Aldi, Netto, Edeka Center, Rewe, Kaiser’s, Lidl, Penny und Real. Alle Preise wurden inklusive Mehrwertsteuer erhoben (Österreich 10 bzw. 20 Prozent; Deutschland 7 bzw. 19 Prozent). Ein Nettopreisvergleich wurde ebenfalls durchgeführt. Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

