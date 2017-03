Lotto: Doppeljackpot – am Mittwoch geht es um 3 Millionen Euro

Solo-Joker mit 233.500 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag ist es keinem Spielteilnehmer gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, und damit konnte auch niemand den Jackpot knacken. Der Gewinntopf, gefüllt mit mehr als 1,8 Millione Euro, blieb also verschlossen. Am Mittwoche geht es daher um einen Doppeljackpot mit rund 3 Millionen Euro für den Sechser.

Fünf Spielteilnehmern gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl, sie gewannen jeweils mehr als 30.700 Euro. Zwei Steirer und ein Tiroler waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Niederösterreicher und ein win2day-User kreuzten ihre Gewinne jeweils auf einem Normalschein an.

Joker

Beim Joker gab es zum sechsten Mal in Folge einen Sologewinn. Diesmal war es ein Steirer, der als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und auch das „Ja“ angekreuzt hatte. Er darf sich nun über rund 233.500 Euro freuen.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.3.2017:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.857.718,00 – 3 Mio. Euro warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.709,70 114 Fünfer zu je EUR 1.469,30 339 Vierer+ZZ zu je EUR 148,20 6.268 Vierer zu je EUR 44,50 8.229 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 100.204 Dreier zu je EUR 5,00 299.963 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 8 12 18 24 25 44 Zusatzzahl: 19

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.3.2017:

1 Joker zu EUR 233.466,50 13 mal EUR 7.700,00 106 mal EUR 770,00 1.235 mal EUR 77,00 13.030 mal EUR 7,00 128.388 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 9 5 3 1 4

