FP-Seidl: Es kommt Schwung ins Alkoholverbot am Praterstern

Drogenkoordinator Dressel soll sich in anderen Städten ein Bild machen

Wien (OTS) - Nachdem Bürgermeister Häupl selbst ein Alkoholverbot am Praterstern fordert, kommt jetzt endlich – wenn auch viel zu spät – Bewegung in die jahrelange freiheitliche Forderung. Denn nun hat der Drogenkoordinator Peter Dressel, bis dato ein ausgewiesener Gegner eines Alkoholverbots, den Auftrag bekommen, sich in anderen Städten die Exekution der dortigen Alkoholverbote anzusehen. Bis Sommer sollen die Ergebnisse vorliegen. „Wir Freiheitliche freuen uns über das Umdenken des Bürgermeisters wie vermutlich auch jene 250.000 Menschen, die den Praterstern täglich frequentieren. Die Menschen verdienen es, sich dort angstfrei bewegen zu können“, ist der FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Wolfgang Seidl überzeugt. (Schluss)

