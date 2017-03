OPEN DAYS an der FH Technikum Wien: Am 17. und 18. März Technik live erleben

Open Labs, Vorträge, Fun Park und Studienberatung – durchs Gebäude führen die Rektoren persönlich.

Wien (OTS) - Die FH Technikum Wien lädt alle, die sich für ein Studium interessieren oder einfach nur für Technik begeistern, zu den OPEN DAYS am 17. und 18. März 2017. Freitag von 10:00 bis 18:00 sowie Samstag von 10:00 bis 14:00 warten am Hauptstandort im 20. Wiener Gemeindebezirk Studienberatung, Open Labs, exklusive Führungen, ein neuartiges studentisches Präsentationsformat und nicht zuletzt ein Fun Park inklusive Verpflegung. Am Freitag verkehrt zudem ein Shuttle-Service zum Standort ENERGYbase im 21. Bezirk.

Studienberatung: Bildung und Weiterbildung für alle Lebenslagen

Vor Ort informieren Studierende und Lehrende über die 13 Bachelor-und 18 Master-Studiengänge an der FH Technikum Wien, über die kompakten Kurzstudien sowie das breite Weiterbildungsangebot an der Technikum Wien Academy. Erstmals wird sich der neue Master-Studiengang Maschinenbau vorstellen, der vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria im Herbst startet. Ebenfalls zum ersten Mal gibt es Informationen rund um ein brandneues Duales Studienangebot im Bereich Informatik, das ab Herbst gemeinsam mit A1 angeboten wird.

Campusführungen: Die Rektoren bitten zum Rundgang

Arbeit in Kleingruppen, direkter Draht zu den Lehrenden, und ein familiäres Studienerlebnis spielen am Technikum eine große Rolle. Einen Eindruck davon vermitteln die stündlichen Campusführungen bei den OPEN DAYS. Sie werden nämlich von den Rektoren persönlich durchgeführt. Rektor Fritz Schmöllebeck und Vizerektor Christian Kollmitzer führen durch die Gebäude und geben einen exklusiven ersten Einblick in die Infrastruktur.

Open Labs: Kommen und Gehen erwünscht

Die Fachhochschule öffnet ihre Labor-Infrastruktur: Digitalisierung, eHealth, Internet of Things, IT-Security, Smart Homes, Smart City, Sportgerätetechnik, Spieleentwicklung, Zellkulturtechnik u.v.m. – hier erfolgt in Lehre und Forschung die Auseinandersetzung mit aktuellen Technologien.

Projektpräsentationen: Studierende auf die Bühne

Studierende der FH Technikum Wien stellen ihre Projekte vor und geben einen Eindruck, wie und woran in den Studiengängen gearbeitet wird. Stündlich gibt es eine neue Präsentation. Das genaue Vortragsprogramm sowie alle weiteren Informationen finden sich auf

https://www.technikum-wien.at/opendays

OPEN DAYS

Freitag, 17.3., 10:00-18:00

Samstag, 18.3., 10:00-14:00

FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Leidinger

Marketing und Kommunikation

T: +43 1 333 40 77-454

E: juergen.leidinger @ technikum-wien.at