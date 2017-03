Bushmills® Irish Whiskey ruft Whiskey-Fans auf, St. Patrick mit einem neuen Trinkspruch zu ehren

Bushmills, Nordirland (ots/PRNewswire) - Die älteste eingetragene Brennerei Irlands ruft Whiskey-Fans dazu auf, St. Patrick zuzuprosten und damit den bekanntesten Heiligen der Welt zu ehren.

St. Patrick's Day wird von Millionen Menschen weltweit am 17. März gefeiert. Bushmills® Irish Whiskey hat in diesem Jahr einen unterhaltsamen Trinkspruch veröffentlicht, damit die Menschen den wahren Geist von St. Patrick auf neue Art und Weise feiern können.

Der 'Bushmills Toast' beruht auf dem altertümlichen Ritual, jemanden mit einem Trinkspruch zu ehren. Es ist der erste offizielle Trinkspruch in der 400-jährigen Geschichte der Brennerei. Mit dem Trinkspruch können die Menschen dem Vermächtnis von St. Patrick ihre echte Ehre erweisen, ein Mann, der in County Antrim lebte -- wo auch Bushmills Irish Whiskey beheimatet ist.

Der Trinkspruch wird in einem 40-sekündigen gefühlvollen Video mit der Stimme von Ciaran Lavery zum Leben erweckt, der mit seinem markanten Sound auf Spotify mehr als 65 Millionen Mal gespielt wurde. Eine wilde, gewagte Bildmontage, die das moderne Irland kontextualisiert, ist von Laverys Stimme unterlegt, der schon bald sein drittes Studioalbum veröffentlicht und noch in diesem durch Europa, Großbritannien, die USA, Irland und Kanada touren wird.

Ciaran Lavery sagte: "Ich stamme aus County Antrim, wo die Old Bushmills Distillery ihre Heimat hat. Daher ist es eine echte Ehre für mich, die Stimme für den ersten offiziellen Trinkspruch in der Geschichte von Bushmills Irish Whiskey zu sein. Ich habe das große Glück, den St. Patrick's Day auf Tour in vielen verschiedenen Ländern zu feiern. Aber immer wieder stehen nur die irische Folklore und die Farbe Grün im Vordergrund und nicht der Mensch St. Patrick. Bei meiner Musik geht es um Ehrlichkeit, daher ist es erfreulich, diese Ehrlichkeit als Kernbotschaft des neuen 'Bushmills Toast' zu sehen, der die moderne Haltung zu unserem Schutzpatron perfekt einfängt."

Colum Egan, Master Distiller bei Bushmills Irish Whiskey, fügt hinzu:

"Wir bei der Old Bushmills Distillery machen schon immer unser eigenes Ding, und beim Feiern des St. Patrick's Day ist das nicht anders. Wir sind stolz auf unseren standhaften Charakter -- tun, was richtig ist, und nicht, was populär ist. Der neue 'Bushmills Toast' spiegelt unser Ethos wider und feiert den wahren Geist von St. Patrick."

Unter https://youtu.be/WA-1vWwpbzk können Sie den 'Bushmills Toast' anschauen und St. Patrick's Day mit einem persönlichen Bushmills-Moment feiern.

Bushmills® Irish Whiskey wird von der Old Bushmills Distillery -- Irlands älteste eingetragene Brennerei -- in Bushmills, Country Antrim (Nordirland), in Kleinserien hergestellt. Das Produktangebot umfasst verschiedene hochwertige Blended und feine Single Malt Whiskeys. Bushmills ist die einzige Brennerei in Irland, die einen dreifach destillierten Malt Whiskey herstellt. Dies ist das Geheimnis von Bushmills® Irish Whiskey und sorgt für einen besonders runden und gleichzeitig vollmundigen Geschmack. Bushmills Irish Whiskey ist ebenfalls die einzige Brennerei in Irland, die sowohl Blended als auch Single Malt Whiskeys herstellt.

