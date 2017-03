Tag der Wiener Bezirksmuseen 2017: „Gemeindebauten“

Wien (OTS/RK) - Zum elften Male laden die Bezirksmuseen und Sondermuseen zu einem „Tag der Wiener Bezirksmuseen“ ein. Heuer beleuchten die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker in bezirksweisen Ausstellungen das Thema „Wiener Gemeindebauten (Licht in der Wohnung – Sonne im Herzen)“: Am Sonntag, 19. März, sind die Museen einheitlich von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Traditionell ist der Eintritt frei. In einigen Bezirken werden die spannenden Dokumentationen über das Leben in städtischen Wohnhausanlagen in Wien durch Rahmenprogramme (Vorträge, Lesungen, Konzerte, u.a.) abgerundet. Der Buchautor Hans W. Bousska hat einen begleitenden Bildband mit über 160 Fotografien aus den Archiven der Museen zusammengestellt. Koordiniert werden die Aktionen in ganz Wien durch die „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Auskünfte dazu:

Telefon 817 65 98 bzw. E-Mail office @ bezirksmuseum.at.

Alle Museumsadressen auf einen Blick

Bezirksmuseum Innere Stadt: 1., Wipplingerstraße 8 Bezirksmuseum Leopoldstadt: 2., Karmelitergasse 9 Bezirksmuseum Landstraße: 3., Sechskrügelgasse 11 Bezirksmuseum Wieden: 4., Klagbaumgasse 4 Bezirksmuseum Margareten: 5., Schönbrunner Straße 54 Bezirksmuseum Mariahilf: 6., Mollardgasse 8 Bezirksmuseum Neubau: 7., Stiftgasse 8 Bezirksmuseum Josefstadt: 8., Schmidgasse 18 Bezirksmuseum Alsergrund: 9., Währinger Straße 43 Bezirksmuseum Favoriten: 10., Ada-Christen-Gasse 2 B Bezirksmuseum Simmering: 11., Enkplatz 2 Bezirksmuseum Meidling: 12., Längenfeldgasse 13-15 Bezirksmuseum Hietzing: 13., Am Platz 2 Bezirksmuseum Penzing: 14., Penzinger Straße 59 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: 15., Rosinagasse 4 Bezirksmuseum Ottakring: 16., Richard Wagner-Platz 19 b Bezirksmuseum Hernals: 17., Hernalser Hauptstraße 72-74 Bezirksmuseum Währing: 18., Währinger Straße 124 Bezirksmuseum Döbling: 19., Döblinger Hauptstraße 96 Bezirksmuseum Brigittenau: 20., Dresdner Straße 79 Bezirksmuseum Floridsdorf: 21., Prager Straße 33 Bezirksmuseum Donaustadt: 22., Kagraner Platz 53/54 Bezirksmuseum Liesing: 23., Canavesegasse 24 ARGE Bezirksmuseen und Sondermuseen: 8., Schmidgasse 18 Circus- und Clownmuseum Wien: 2., Ilgplatz 7 Rauchfangkehrer-Museum: 4., Klagbaumgasse 4 Wiener Phono-Museum: 6., Mollardgasse 8, 2. Stock Sparefroh-Haus: 9., Währinger Straße 43 Wiener Ziegelmuseum: 14., Penzinger Straße 59 Museum Aspern-Essling 1809: 22., Asperner Heldenplatz 9

Umfassende Informationen über sämtliche Museen (Schwerpunkte der Sammlungen, reguläre Öffnungszeiten, Sonder-Veranstaltungen, etc.) veröffentlicht die „Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ im Internet: www.bezirksmuseum.at.

