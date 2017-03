1,78 Millionen Euro Landesförderung für Verein 0>Handicap

LR Schwarz: Arbeit als wertvoller Bestandteil eines selbstbestimmten Lebens für Menschen mit Behinderung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung beschloss in ihrer Sitzung vergangene Woche, dem Verein 0>Handicap eine finanzielle Unterstützung von 1,78 Millionen Euro für das Jahr 2017 zukommen zu lassen. Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz freut sich über diesen Beschluss und ist überzeugt: „Menschen mit Behinderung den Einstieg in die Arbeitswelt und somit ein selbstbestimmtes Leben und ein stabiles soziales Umfeld zu ermöglichen, ist das Ziel des Vereins.“

Der Verein 0>Handicap hat die Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Behinderung sowie die Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ersten Arbeitsmarkt im Fokus. Die Förderung dient der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in den Projekten „Qualifizierung für den NÖ Landesdienst“ und „Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte" des Vereins. Außerdem ist 0>Handicap Dienstgeber der Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer in den Sonderpädagogischen Zentren. Voraussetzung für die Teilnahme an den Projekten ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent und die Meldung beim Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich als arbeitslos oder arbeitssuchend. Während der gesamten Projektdauer erfolgt eine sozialpädagogische Betreuung am Arbeitsplatz.

Die Landesrätin bedankt sich bei allen Betreuerinnen und Betreuern für ihre Arbeit und ihr Engagement sowie bei allen Fördergebern des Vereins: „Mit der Förderung durch das Land Niederösterreich machen wir die Durchführung all dieser wichtigen Projekte auch in diesem Jahr wieder möglich.“

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Quixtner, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse