Dornbracht LifeSpa - vom Lifestyle zum Healthstyle

Dornbracht entwickelt das Bad zum LifeSpa: Mit der Vorstellung von LifeSpa hebt Dornbracht die Idee einer gesundheitsorientierten Badgestaltung auf eine neue Stufe. Das Konzept steht für eine ganzheitliche Badplanung und -ausstattung im Sinne einer gesunden und präventiven Lebensweise - im privaten Bad oder Home Spa wie auch im exklusiven Hotel- und Wellness-Umfeld. Im Mittelpunkt steht die Integration gesundheitsfördernder Wasseranwendungen im Rahmen einer modularen Architektur, die sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpasst.

Der Megatrend Gesundheit ist eine der prägendsten Entwicklungen der Gegenwart und wird zukünftig weiter an Relevanz gewinnen. Das allgemeine Streben nach Gesundheit wandelt sich dabei zunehmend zu einer umfassenden Suche nach Kraft und Lebensenergie - eine Suche, die alle Lebensbereiche durchdringt und längst über gesunde Ernährung und sportliche Aktivität hinausweist, wie die steigende Nachfrage nach Selbstoptimierungs-Apps und -Accessoires zeigt. Vor diesem Hintergrund spielt auch das Bad eine wichtige Rolle und entwickelt sich mehr und mehr zu einem privaten Spa und Gesundheitsraum.

"Gesundheitsvorsorge findet in der Zukunft zu einem großen Teil im eigenen Zuhause statt", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Dornbracht. "Wasseranwendungen können einen gesundheitsbewussten Lebensstil auf vielfältige Weise bereichern -nicht nur im Hinblick auf die körperliche Fitness, sondern auch, wenn es um mentale Leistungsfähigkeit, um Lebensenergie geht."

LifeSpa zeigt eine Vielfalt an Möglichkeiten, gesundheitsfördernde Wasseranwendungen im Bad oder Spa zu integrieren. Treatments wie Güsse, Wechselduschen, Entspannungsbäder oder Wassermassagen ergänzen die persönliche Gesundheitsstrategie und leisten langfristig einen relevanten Beitrag zu mehr Wohlbefinden und Lebensenergie.

Individuelle Lösungen für Bad und Spa

Auf der ISH 2017 präsentiert Dornbracht einen exemplarischen LifeSpa in Form eines ganzheitlich konzipierten privaten Spa-Bereichs. In einer offenen Architektur sind ausgewählte, aufeinander abgestimmte Produkte und Anwendungen in einem Parcours angeordnet. Der Besucher kann so, ganz nach individuellem Befinden, zwischen den einzelnen Stationen wechseln: Von einer Zone für Kneipp-Güsse, einem Beauty-Waschplatz mit Gießrohr und einer Drinking-Zone mit Trinkwasserspender über einen Fitnessbereich mit Trainingsgerät bis hin zu einer Fußbad- und Entspannungs-Zone oder einer Luxus-Erlebnisdusche.

Aquapressur: Vertical Shower mit WaterCurve und WaterFan

Vertical Shower kombiniert spezielle Auslassstellen mit unterschiedlichen Strahlarten, die den Körper mal mit großen, perlenden Tropfen sanft umhüllen, mal mit druckvollem Strahl massieren. Durch die verschiedenen Darreichungsformen sowie vorprogrammierten Signature Treatments eignet sich Vertical Shower für zahlreiche gesundheitsfördernde und präventive Anwendungen - von der belebenden Wechseldusche bis hin zur entspannenden Wassermassage.

Neu hinzu kommen die Massagedüsen WaterFan und WaterCurve, die das Spektrum gesundheitsfördernder Anwendungen im Bad erweitern: Mit einer neuartigen, aufgefächerten Strahlart sorgen diese wahlweise für eine zielgerichtete Massage im Bereich des Nackens (WaterCurve), der Brustwirbel (WaterFan vertical) oder der Lendenwirbel (WaterFan horizontal) und tragen so zur Linderung und Prävention von Verspannungen bei. Die Massagedüsen sind höhenverstellbar und lassen sich daher flexibel auf die eigene Körpergröße einstellen.

Dadurch können die neuen Massagedüsen zur gezielten Stimulation von Druckpunkten und Meridianen eingesetzt werden. Eine Anwendung, die Dornbracht - in Anlehnung an die in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) bewährte Methode der Akupressur - mit dem Begriff Aquapressur bezeichnet. "Aquapressur harmonisiert den Muskeltonus und wirkt sich positiv auf die Schmerzwahrnehmung aus", erklärt Christoph Stumpe, erfahrener TCM-Therapeut und Leiter des renommierten Shen Men Instituts, der die neuen Massagedüsen in enger Zusammenarbeit mit Dornbracht entwickelt hat. "Die Muskulatur wird stärker durchblutet, der Energiefluss angeregt und die Beweglichkeit unterstützt. Verspannungen und Stress werden abgebaut und das Abwehrsystem aktiviert."

Massage & Steam: Horizontal Shower & Effegibi

Horizontal Shower bietet eine einzigartige Wassermassage, die man in Bauch- oder Rückenlage auf einer beheizten Liegefläche genießt. Verschiedene Strahlarten und Wassermengen sowie wechselnde Temperaturen verbinden sich zu unterschiedlichen Signature Treatments, die jeweils ausgleichend, vitalisierend oder entspannend wirken. Auf diese Weise bereichert Horizontal Shower den LifeSpa um einzigartige Wassererlebnisse. Auf der ISH zeigt Dornbracht Horizontal Shower im Verbund mit Effegibi und kombiniert die Anwendung so mit den positiven Effekten eines Dampfbads.

Relaxation: Foot Bath

Foot Bath ermöglicht wohltuende Fußbäder auf Knopfdruck. Die Anwendung verbindet verschiedene Strahlarten, Komfortprogramme und vorprogrammierte Signature Treatments. Durch optimal abgestimmte Temperaturwechsel sowie Massagedüsen zur gezielten Stimulation der Fußreflexzonen wirkt Foot Bath wahlweise beruhigend oder vitalisierend.

Beauty: Gießrohr Das Dornbracht

Gießrohr eignet sich optimal für die Durchführung hautstraffender Gesichtsgüsse oder erfrischender Armgüsse am Waschtisch. Sein sanfter Laminarstrahl wurde eigens für die optimale Durchführung von Kneipp-Güssen entwickelt und ummantelt die Haut für ein maximales Wirkergebnis.

Patio: WaterTube / Kneipp-Schlauch

Mit dem Dornbracht WaterTube lassen sich Kneipp-Güsse besonders effektiv und komfortabel in das tägliche Duschritual integrieren. Auch hier kommt der von Dornbracht speziell entwickelte Laminarstrahl zum Einsatz, der die gesundheitsfördernde Wirkung von Wasseranwendungen maximiert. Richtig eingesetzt, fördern regelmäßige Güsse die Durchblutung und regen Kreislauf, Stoffwechsel und Nervensystem an.

Drinking: Hot & Cold Water Dispenser

Der Hot & Cold Water Dispenser spendet in Sekundenschnelle wahlweise gefiltertes Heiß- oder Kaltwasser und bedient damit den Wunsch nach einer eigenen Trinkwasserquelle im LifeSpa - ideal zur Erfrischung zwischendurch oder zur komfortablen Zubereitung von Tee. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bedienhebel nach hinten - Kaltwasser. Bedienhebel nach vorne - Heißwasser.

Mehr zu LifeSpa: lifespa.dornbracht.com/

Dornbracht LifeSpa auf einen Blick Das LifeSpa-Konzept beruht auf den drei Säulen Health, Solutions, Architecture.

Health - how to use

Ausgehend von der eigenen langjährigen Expertise berät Dornbracht Endverbraucher, Planer und Architekten umfassend in Fragen rund um die gesundheitsfördernde Wirkung von Wasser. Dabei stützt sich Dornbracht auf Erkenntnisse der Traditionellen Chinesischen Medizin sowie der Gesundheitslehre nach Kneipp und kooperiert mit führenden Experten auf diesen Gebieten. Mehr dazu unter:

lifespa.dornbracht.com/solutions/

Solutions - how to specify

Dornbracht LifeSpa umfasst eine Vielzahl spezialisierter Produkte und Lösungen für Bad und Spa, mit denen Wasseranwendungen einfach, komfortabel und effektiv durchgeführt werden können. Das Portfolio reicht dabei vom einfachen mechanischen Gießrohr in der Dusche bis hin zur Erlebnisdusche Sensory Sky und zeichnet sich durch hohe Modularität aus. Alle Produkte und Lösungen lassen sich flexibel miteinander kombinieren und so auf persönliche Bedürfnisse und die individuelle Raumsituation abstimmen. Mehr dazu unter:

lifespa.dornbracht.com/solutions/

Architecture - how to plan

Dornbracht berät bei der individuellen Spa-Planung und hält Planungshilfen für Bauherren, Architekten und Planer bereit - vom Mini-Spa bis zum großzügigen Wellness-Bereich. Unter Berücksichtigung des individuellen Grundrisses unterstützt Dornbracht bei der Auswahl geeigneter Produkte und steht im Hinblick auf Zonierung, Anwendungen und Materialien bis hin zur richtigen Lichtstimmung zur Seite. Mehr dazu unter: lifespa.dornbracht.com/solutions/

