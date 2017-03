Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

60 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 12. März 2017

Wien (OTS) - Bei drei Verkehrsunfällen kamen in der vergangenen Woche drei Fußgänger und ein Pkw-Lenker ums Leben. Am Freitag verunglückte ein 57-jähriger Pkw-Lenker in Kärnten beim Überqueren der Turracher Bundesstraße tödlich. Der Pkw-Lenker, der keinen Sicherheitsgurt verwendete, fuhr bei Dunkelheit, ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung und ohne anzuhalten, in die Kreuzung ein, wobei er Nachrang hatte, und kollidierte mit einem Pkw, dessen Lenkerin durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitt. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und zwei auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote gab es in Wien und je einen in Kärnten und Niederösterreich.

Vermutliche Unfallursachen waren in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, eine Vorrangverletzung und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt und eine Verkehrstote war ausländische Staatsagehörige.

Vom 1. Jänner bis 12. März 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 60 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 58 und 2015 65.

