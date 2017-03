Fahndung nach Einbruch in Büroräumlichkeiten

Wien (OTS) - Am 14.02.2017 wurde gegen 21:00 Uhr von einem unbekannten Täter ein Einbruch in ein Firmenbüro in der Holbeingasse (10. Bezirk) verübt. Der Mann drang in das Gebäude ein und stahl eine Handkassa aus einem Schreibtisch bevor er die Flucht ergriff. Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden.

