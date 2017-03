Unbekannte verursachen Motorradunfall

Wien (OTS) - Am 12.03.2017 befuhr gegen 11:45 Uhr ein 29-jähriger Motorradlenker mit einer 31-jährigen Beifahrerin die Längenfeldgasse (12. Bezirk) und wollte die Kreuzung mit der Steinbauergasse bei laut eigenen Angaben grünem Licht der Ampel übersetzen. Gleichzeitig, so die Aussage, betraten zwei unbekannte Jugendliche die Fahrbahn und verursachten so den Sturz des Motorradlenkers. Die Jugendlichen verließen die Unfallstelle, ohne an der Sachverhaltsermittlung mitzuwirken. Die beiden Unfallopfer wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Unfallverursachern laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at