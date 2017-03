Minderjährige mutmaßliche Einbrecherin festgenommen

Wien (OTS) - Am 12.03.2017 wurde gegen 12:40 Uhr ein Mädchen beim Einbruchsversuch in eine Wohnung in der Landstraßer Hauptstraße (3. Bezirk) auf frischer Tat betreten und in Folge festgenommen. Eine auf minderjährige Täterschaft spezialisierte Einheit des Landeskriminalamtes Wien (Gruppe Lang) übernahm die Ermittlungen. Obwohl die Festgenommene keine Ausweise bei sich hatte und jede Aussage verweigerte, konnten ihr aufgrund forensischer Sachbeweise bis dato elf versuchte bzw. vollendete Einbruchsdiebstähle zugeordnet werden. Die Taten wurden im Laufe des vergangenen Jahres gemeinsam mit bis zu vier, ebenfalls minderjährigen und derzeit flüchtigen Mittäterinnen verübt. Sie sind teilweise namentlich bekannt. Die Staatsanwaltschaft Wien beantragte die Untersuchungshaft für die 15-Jährige.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall strecken sich über die Staatsgrenzen hinaus. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Mädchen von unbekannten Hintermännern, die im Ausland agieren, immer wieder in verschiedene EU-Länder gebracht werden, um dort Einbrüche zu verüben. Berichte über Einbrüche und andere Vermögensdelikte der nunmehr Festgenommenen und den anderen Verdächtigen gelangten etwa aus Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland ein. Die Mädchen haben hierbei nie Ausweise bei sich, verschleiern in Befragungen ihre wahre Identität und verweigern sonst jegliche Aussage.

