Frauenberger/Mayrhofer stellen Studie zu Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien von 1945 – 1989 vor

Wien (OTS) - Stadträtin Sandra Frauenberger stellt gemeinsam mit der Leiterin des Studienteams, Hemma Mayrhofer, die Studie zur Kinder-und Jugendpsychiatrie in Wien von 1945 bis 1989 vor. In dieser Studie wird die stationäre Unterbringung der Kinder und Jugendlichen am Steinhof und Rosenhügel in diesem Zeitraum beleuchtet. JournalistInnen sind herzlich zur Präsentation im Wiener Rathaus eingeladen.

Präsentation zur Kinder- und Jugendpsychiatrie



Datum: 13.3.2017, um 11:30 Uhr



Ort:

Rathaus Wien Steinsaal II

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien



