52 Mio Euro für neue Kindergarten-, Hort- und Schulplätze in Wien

Wien (OTS) - Im Bildungsausschuss des Wiener Gemeinderates wurde am Freitag die Schaffung neuer Kindergarten-, Hort- und Schulplätze beschlossen: Die Stadt investiert in diese Projekte insgesamt rund 52 Mio Euro. „Wien wächst und wir brauchen in allen Teilen der Stadt neue Plätze in Bildungseinrichtungen“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Mir ist wichtig, dass die Projekte im Sinne der Kinder rasch umgesetzt werden.“

Im Bereich der Kindergärten und Horte der Stadt wurden drei neue Projekte beschlossen: So wird in der Salzergasse in Wien-Alsergrund direkt neben der Volksschule Marktgasse eine ehemalige Jugend- und Zahnklinik für neue Hortgruppen adaptiert. Insgesamt entstehen hier bis September 2019 fünf neue Gruppenräume. Das Angebot an Hortplätzen wird erweitert und im Schulgebäude wird zusätzlicher Pflichtschulraum ermöglicht. Das Bauvorhaben umfasst insgesamt 3,4 Mio Euro. In der Tomaschekstraße in Wien-Floridsdorf wird wiederum ein neuer Kindergarten errichtet: Dabei wird ein bestehendes Gebäude abgerissen und auf demselben Grundstück bis zum Frühjahr 2019 ein moderner Neubau für insgesamt 11 Kindergartengruppen errichtet. Insgesamt werden hier 12,2 Mio Euro investiert. Schließlich wird auch in der Lastenstraße in Wien-Liesing neu gebaut: Insgesamt soll hier bis September 2019 ein neuer 11-gruppiger Kindergarten in modularer Bauweise entstehen, der Bau wird insgesamt 11,9 Mio Euro kosten.

Neuer Bildungscampus in Aspern

Darüber hinaus ist im Bildungsausschuss auch der Startschuss für einen weiteren Bildungscampus, der Kindergarten und zwei Schulen umfasst, gefallen: Für Planungsvorbereitung und Projektmanagement für den Campus Seestadt Aspern Nord wurden insgesamt 5,3 Mio Euro beschlossen: Im Bereich Seestadt Aspern Nord sollen ein 12-gruppiger Kindergarten, eine 17-klassige Ganztagsvolksschule, eine 16-klassige neue Mittelschule sowie Klassen für Sonderpädagogik entstehen. Zusätzlich wird auch ein Jugendzentrum im Campus entstehen. Der neue Standort wird im Rahmen eines PPP-Projektes realisiert und soll im Herbst 2021 eröffnet werden.

Erweiterung bestehender Schulbauten

Im innerstädtischen Gebiet werden neue Schulplätze vor allem durch Zubauten und Erweiterungen geschaffen: So wird im 3. Bezirk die Neue Mittelschule in der Dietrichgasse saniert, aufgestockt und um eine Volksschule erweitert. Ein Zubau am Nachbargrundstück wird im September 2017 fertig sein, danach wird die Schule zusätzlich durch eine Dachaufstockung erweitert. Dadurch entstehen insgesamt 9 Räume für eine neue Volksschule sowie weitere Nebenräume. Das Dach wird dann auch als Freifläche zur Verfügung stehen. Gleichzeitig mit der Dachaufstockung wird das gesamte Gebäude auch saniert. Nach Fertigstellung können an diesem Schulstandort eine 17-klassige Ganztagesvolksschule sowie eine 16-klassige Neue Mittelschule geführt werden.

In das Projekt werden 11,51 Mio. Euro investiert.

Der Neubau einer Ganztagsvolksschule ist auch in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling vorgesehen. Gleichzeitig wird hier auch Ersatzbau für eine Berufsschule entstehen. Derzeit werden in der Längenfeldgasse drei Berufsschulen geführt, wobei die Berufsschule für Gastgewerbe derzeit in einem provisorischen Gebäude untergebracht ist, welches nun abgebrochen werden soll. Im Endausbau werden hier eine 17-klassige Ganztagesvolksschule, 21 Berufsschulklassen sowie 2 variabel einsetzbare Zusatzklassen, somit gesamt 40 Klassen, errichtet. Für die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, die Statikerleistungen sowie die Haustechnikplanung und Teile der Ausführungsplanung wurden nun 1,3 Mio. Euro beschlossen.

Schließlich wird auch in der Donaustadt eine Schule erweitert: In der Schüttaustraße 42 sind neue Klassen für die bestehende offene Volksschule geplant: Konkret werden 6 Klassenräume, 2 Freizeiträume, 3 Kleingruppenräume und ein Gymnastiksaal errichtet. Die Erweiterung soll in Modulbauweise in Kombination mit Stahlbeton ausgeführt werden. Insgesamt werden hier 6,32 Mio. Euro investiert.

