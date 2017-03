Mutmaßlicher Drogenhändler schluckt Kokain-Kugeln bei Anhaltung

Wien (OTS) - Am 11.03.2017 nahmen gegen 19:50 Uhr Beamte der Bereitschaftseinheit einen 37-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler bei einer Bestreifung des Bereichs Schottenring wahr. Als der Mann die Polizisten sah, begann er, das in seinem Mund befindliche Suchtmittel in Form von Kokain-Kugeln zu schlucken. Er wurde festgenommen und nach ärztlicher Untersuchung in einem Krankenhaus in eine Spezialzelle gebracht.

