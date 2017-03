ORF SPORT + mit Live-Übertragungen der Auftakt-Pressekonferenz der Austrian Football League und aus der Fußball-Erste-Liga

Am 13. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 13. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Auftakt-Pressekonferenz der Austrian Football League um 11.00 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel FC Wacker Innsbruck – SC Austria Lustenau um 18.20 Uhr, das Fußball-Champions-League-Magazin um 17.50 Uhr sowie die Höhepunkte aus der 25. Runde der Tipico-Bundesliga um 20.30 Uhr und vom Snowboardcross bei der WM in der Sierra Nevada um 22.00 Uhr.

Die österreichische Football-Bundesliga startet am 25. März in die neue Saison. Über zehn Runden im Grunddurchgang führt der Weg in die Wildcard-Runde (15./16. Juli) ins Play-off (22./23. Juli) und von dort in die Austrian Bowl XXXIII am 29. Juli 2017, die zum dritten Mal in Folge im Wörthersee-Stadion Klagenfurt stattfinden wird. Neben den Titelverteidigern Swarco Raiders Tirol werden 2017 die Projekt Spielberg Graz Giants, Dacia Vikings Vienna, Ljubljana Silverhawks, Mödling Rangers, Danube Dragons, Cineplexx Blue Devils und die Steelsharks Traun um den Football-Staatsmeistertitel spielen.

Die Vertreter der acht AFL-Mannschaften stehen bei der Pressekonferenz zum Kick-off der AFL-Saison 2017 am 13. März im Haus des Sports in Wien den Medienvertretern Rede und Antwort.

Reporter ist Michael Guttmann.

In der 24. Runde der Fußball-Erste-Liga treffen Wacker Innsbruck und SC Austria Lustenau aufeinander. Als Favorit gehen die Vorarlberger ins Match. Die Tiroler wollen sich mit einem Sieg aber vom Tabellenende weiter absetzen. Kommentator ist Fred Lentsch.

(Stand vom 12. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

