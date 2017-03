TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 12. März 2017 von Peter Nindler "Reform oder rien ne va plus in Rot"

Die Innsbrucker Genossen haben jahrelang die Erneuerung blockiert und sind zu einer Retro-Partei geschrumpft. Die Erneuerung ist schwer, die Partei schreckt Reformer ab.

Innsbruck (OTS) - Aufbruchsstimmung? Fehlanzeige! Lebhafte Debatten? Nicht vorhanden! Neue Gesichter? Am Parteitag nicht gesichtet! Die Innsbrucker SPÖ ist am Tiefpunkt angelangt. Weil sie sich in Geiselhaft von unterschiedlichen Gruppen und Grüppchen befindet: von Linken, Frauen, altgedienten Gewerkschaftern, Jungen, selbstgerechten Politfunktionären, und, und, und ... Jeder zieht in eine andere Richtung, auf der Strecke bleibt die Partei.

Viele wurden daraus vertrieben wie Ex-Stadtrat Walter Peer. Manche werden nach wie vor abgeschreckt. Dazu zählt aber sicher nicht LA Thomas Pupp. Denn sein Engagement für die (Innsbrucker) SPÖ war stets überschaubar. So gesehen müssen sich die Funktionäre bei Stadtparteichef Helmut Buchacher sogar bedanken, dass er jetzt die Erneuerung in Angriff nimmt. Im Wissen, dass er kein Strahlemann und noch Teil des alten Systems ist.

Landesparteichefin Elisabeth Blanik muss es derweilen so hinnehmen, wie es ist. Andererseits ist es ihr – ohne große Auseinandersetzungen – gelungen, in den Bezirken personelle Erneuerungen durchzuziehen. Auch in Innsbruck mit ihrem Landtagskandidaten Philip Wohlgemuth (30). Wobei es leichter ist, hinter der erfolgreichen Lienzer Bürgermeisterin wahlzukämpfen, als sich in Innsbruck mit Christine Oppitz-Plörer an der Wahlurne zu matchen.

Vielleicht zaubern Blanik und Buchacher in der Landeshauptstadt noch Überraschungen aus dem Hut. Denn die SPÖ-Chefin braucht eine stabile Innsbrucker SPÖ für ein gutes Landtagswahlergebnis. Und will die SPÖ auch nach 2018 in der Stadtpolitik eine Rolle spielen, muss sie deutlich zweistellig bleiben und sich aus der Geiselhaft von Einzelinteressen befreien. Deshalb benötigt es neue Gesichter, lebhafte Debatten und Aufbruchsstimmung.

