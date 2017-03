Kanzler Kern in ÖSTERREICH: "Erwarte, dass ÖVP ihre Funktionäre auf Linie bekommt."

SPÖ-Kanzler kontert VP-Angriffen und fordert "mehr Respekt und Umgangsformen": "Sonst reicht es den Gutwilligsten."

Wien (OTS) - Im Interview in der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) kontert SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern die VP-Attacken auf ihn und erklärt aus seiner Sicht die SPÖ-Angriffe auf VP-Innenminister Sobotka rund um das Demogesetz: „Zum guten Einvernehmen gehören immer zwei. In einer Regierung braucht man Respekt und Umgangsformen. Sonst reicht es sogar den Gutwilligsten. Weder Drozda, noch Niedermühlbichler, noch Doskozil sind Heißsporne. Aber manchmal muss man im Sinne der Sache die Dinge klar benennen.“

In ÖSTERREICH betont Kern, dass er davon „ausgeht, dass auch Reinhold Mitterlehner ein Interesse daran hat, dass wir vernünftige Umgangsformen in der Regierung haben, und das in seinem Team sicherstellt“.

Bezüglich der Auftrittsverbote für den türkischen Präsidenten Recep Erdogan in Wien, sagt Kern: „Minister Drozda hat einen vernünftigen Vorschlag vorgelegt. Es gibt einen Konsens, dass wir keine Wahlkampfauftritte von Erdogan hier wollen. Das lässt sich leicht lösen. Die Menschen erwarten von uns Lösungen und keine persönlichen Befindlichkeiten.“

Dass die Bildungsreform erneut wegen Widerstandes der Lehrergewerkschaft verzögert wird, stößt beim Kanzler auf wenig Verständnis. „Die VP-Gewerkschafter haben Bedenken. Wir haben uns in langen Verhandlungen mit dem Koalitionspartner auf eine vernünftige Reform geeinigt. Ich erwarte, dass die ÖVP jetzt ihre Funktionäre – so wie wir es auch gemacht haben – auf Linie bekommt. Es wäre fahrlässig das auf dem Rücken der Zukunft unserer Kinder auszutragen, um ein paar Bürokraten ihre Sessel zu sichern.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at