Industrie: Echte Pensionsreformen statt Statistiktricks

IV-GS Neumayer: weitere strukturelle Reformschritte im Pensionssystem unverzichtbar – faktisches Pensionsantrittsalter gering – Ziel der Bundesregierung bisher nicht erreicht

Wien (OTS) - „Das Ziel der Bundesregierung zur Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalters in Österreich ist bisher nicht erreicht, das zeigen erneut die aktuellen Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger. Statistiktricks werden die Probleme bei der langfristigen Finanzierbarkeit des Pensionssystems nicht lösen. Wir brauchen Ehrlichkeit und weitere strukturelle Reformen – wie es auch immer wieder von internationalen Institutionen wie EU oder OECD eingemahnt wird“, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Samstag anlässlich des veröffentlichten Pensionsmonitorings des Sozialministeriums. Berücksichtigt man, wie sachlich geboten, alle Geldleistungen die von der Pensionsversicherung finanziert werden inklusive Rehabilitationsgeld, so weist der Hauptverband ein faktisches Pensionsantrittsalter von 59,2 Jahren im Jahr 2016 gegenüber 59,1 Jahren im Jahr 2015 aus und damit deutlich weniger als das im Regierungsprogramm verankerte Ziel von zumindest 60,1 Jahren.

„Wir müssen dort ansetzen wo das Problem liegt – im Pensionssystem selbst! Alles andere ist unfair allen jüngeren und kommenden Generationen gegenüber. Populismus hilft weder den Menschen in diesem Land, noch dabei, unsere Pensionskosten einzudämmen“, so Neumayer. Wir müssen das Pensionsantrittsalter für Frauen früher harmonisieren und das gesetzliche Pensionsalter endlich konsequent an die Lebenserwartung koppeln“, so Neumayer. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen liegt die Ruhestandsdauer in Österreich deutlich über dem OECD-Schnitt. Kontraproduktiv seien daher wiederholte Rufe nach neuen Belastungen für die Betriebe, obwohl sich die Beschäftigungsquote der Älteren positiv entwickelt und „Quotenmodelle nichts dazu beitragen, dass Ältere länger arbeiten, sondern ganz im Gegenteil gerade bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Arbeitszusatzkosten noch erhöht würden“, so der IV-Generalsekretär. Bei den Pensionen führt an weiteren strukturellen Reformen kein Weg vorbei. Die unbekümmerte Fortschreibung des ‚Status-Quo‘ wäre nichts anderes als eine generationen- und zukunftspolitische Ungerechtigkeit erster Güte“ so Neumayer abschließend.

