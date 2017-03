WB-Haubner – Pensionen: „Sozialminister soll Augen nicht vor Reformnotwendigkeiten verschließen“

„Pensions-Bericht bildet nicht die Realität ab“ – Wirtschaftsbund fordert mehr und wirksamere Schritte, um Pensionen nachhaltig abzusichern

Wien (OTS) - „Mehr und wirksamere Schritte, um die Pensionen in Österreich nachhaltig abzusichern“, fordert Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner: „Das ist es, was es anstatt verzerrter Fakten und Schönrederei wirklich braucht.“ Anlass ist der von Sozialminister Alois Stöger vorgelegte Pensionsmonitoring-Bericht, wonach das Pensionsalter in Österreich ansteige. „Der Pensionsbericht bildet nicht die Realität ab“, so Haubner. Ein Faktencheck des Finanzministeriums zeige, dass das Regierungsziel zur Anhebung des faktischen Pensionsalters bis jetzt noch nicht erreicht ist: „Daher darf der Sozialminister die Augen nicht vor Reformnotwendigkeiten verschließen“, fordert der WB-General mehr und wirksamere Schritte, um die Pensionen nachhaltig abzusichern

Vehement weist Haubner pauschale Unterstellungen zurück, die Arbeitswelt sei schuld am frühen Pensionsantritt: „Die Unternehmen schaffen und sichern Arbeitsplätze“, ruft Haubner in Erinnerung. Daher brauche die Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen. Je besser diese für die Betriebe in unserem Land sind, desto eher kann es ihnen gelingen, zusätzliche Jobs zu schaffen.“

