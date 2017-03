Richtwerte – Schieder für erneutes Aussetzen der Erhöhung

Brauchen Sofortmaßnahme zur Kostendämpfung bei Mieten

Wien (OTS/SK) - Auch SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder drängt auf die von Kanzleramtsminister Thomas Drozda geforderte Aussetzung der Richtwert-Erhöhung. „Angesichts der weiter steigenden Mieten vor allem in den Ballungszentren brauchen wir diese Sofortmaßnahme“, so der SPÖ-Klubchef. Die Richtwerte auch heuer nicht zu erhöhen, brächte eine finanzielle Entlastung für hunderttausende MieterInnen von immerhin durchschnittlich 150 Euro im Jahr. „Damit könnten wir die Teuerungsspirale bremsen“, sagt Schieder und appelliert an die ÖVP, dem Vorschlag zu zustimmen. **** (Schluss) ah

