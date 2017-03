Ebner zur Mindestsicherung: Es kann nicht sein, dass NÖ weiterhin für Wiener Versäumnisse aufkommen muss

NÖ war für viele Bundesländer Vorreiter bei Neuregelung der Mindestsicherung

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Wenn es in der Bundeshauptstadt zu keiner Einsicht kommt, dass auch das System der Mindestsicherung in Wien neu geregelt gehört, dann werden wir in Niederösterreich entsprechende Schritte setzen müssen, um diesen Missstand auszuräumen. Es kann nicht sein, dass die niederösterreichischen Steuerzahler weiterhin für Wiener Versäumnisse bei der Mindestsicherung aufkommen müssen“, betont VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard Ebner rund um die Diskussion über den Kostenersatz zwischen den Bundesländern bei Wohnsitzverlegungen von Mindestsicherungsbeziehern. „Oberösterreich hat schon angekündigt den Vertrag aufzukündigen. Salzburg und Kärnten haben diesen Schritt bereits vollzogen. Wir prüfen gerade ähnliche Schritte“, so der Landesgeschäftsführer.

„Das Bundesland Niederösterreich war mit der Deckelung der Mindestsicherung von 1.500 Euro pro Haushalt und der Einführung der Mindestsicherung light Vorreiter für viele andere Bundesländer. Zuletzt hat auch das SPÖ geführte Burgenland diese Regelung übernommen. Es ist höchst an der Zeit, dass auch Wien hier nachzieht, Fehler der Vergangenheit in den Griff bekommt“, so der Landesgeschäftsführer.

„Unser Grundsatz lautet: Hilfe für diejenigen, die Unterstützung brauchen. Aber Fairness und Gerechtigkeit gegenüber jenen, die tagtäglich zur Arbeit gehen. Denn es kann nicht, dass diejenigen, die arbeiten gehen die Dummen sind“, betont Ebner.

