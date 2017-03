ÖAMTC: Urlauberverkehr im Westen

Über eine Stunde Wartezeit am Walserberg und in Kufstein Richtung Deutschland

Wien (OTS) - In den Skigebieten im Westen Österreichs und an den Grenzen Richtung Deutschland kam es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag zu längeren Verzögerungen. Bei der Ausreise nach Deutschland gab es dabei in Kufstein auf der A12 und am Walserberg auf der A1 mit über einer Stunde die längsten Wartezeiten. Zäh bewegten sich die Kolonnen auch von Vorarlberg aus in Richtung Arlberg. Ab der A14-Anschlussstelle Bludenz/Montafon kamen Autofahrer nur sehr langsam voran. In beiden Richtungen verstaut zeigte sich einmal mehr auch die Fernpassstrecke (B179). Lokal kam es im Ötztal (B186) und Zillertal (B169) zu zähflüssigem Verkehrsaufkommen.

