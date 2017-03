Niedermühlbichler: Mieter entlasten! Müssen dafür sorgen, dass Wohnen leistbar bleibt

SPÖ-Bundesgeschäftsführer unterstützt Drozda-Vorschlag, Anhebung der Mietrichtwerte auszusetzen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Präsident der Mietervereinigung Österreichs Georg Niedermühlbichler unterstützt den Vorschlag von Kanzleramtsminister Thomas Drozda, die für April fällige Anhebung der Mietrichtwerte erneut zu verschieben. „Wohnen ist eines der zentralsten Grundbedürfnisse der Menschen. Wir müssen dafür sorgen, dass Wohnen für die Menschen leistbar bleibt.“ Das Aussetzen der Richtwerterhöhung sei eine kurzfristig wirksame Maßnahme, um Abhilfe zu schaffen, so Niedermühlbichler. ****

Vor einem Jahr hatte die SPÖ das Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz (MILG) durchgesetzt, mit dem die Erhöhung der Richtwertmieten im letzten Jahr ausgesetzt wurde. „Davon profitierten rund eine Mio. Menschen, vor allem in Wien, denn zwei Drittel der Haushalte, die von einer Anhebung betroffen wären, finden sich in der Bundeshauptstadt“, sagt Niedermühlbichler. „Vor allem in den Ballungszentren müssen die Menschen für ihre Miete einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens aufwenden, jede Mieterhöhung ist da deutlich spürbar“. Eine erneute Verschiebung der Richtwert-Erhöhung werde die Menschen hier entlasten. Langfristig müsse es jedoch darum gehen, „endlich ein bundeseinheitliches, transparentes und faires Mietrecht einzuführen“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) sc

