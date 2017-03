PVÖ-Edlinger begrüßt Aussagen des WIFO-Chefs zu Erbschaftssteuer und gerechter Umverteilung bei den Einkommen

Wien (OTS) - „Jetzt hat sich neben zahlreichen anderen Wirtschaftsexperten auch der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Christoph Badelt, im Rahmen einer Diskussion mit Wirtschaftsjournalisten für die Einführung einer Erbschaftssteuer ausgesprochen. Zudem kann sich der renommierte Wissenschafter vorstellen, den Beziehern von Spitzeneinkommen weniger Möglichkeiten zur Steuervermeidung einzuräumen. Auch im Zusammenhang mit der künftigen Sicherung der Pensionen sieht er Reformbedarf u. a. wegen der neuen Arbeitswelten wie z. B. Beschäftigung auf Zeit oder Crowdworking. Mit seinen Vorschlägen, nicht zuletzt mit jenem nach einer Streichung der Sozialabgaben für Kleinstverdiener, nach steuerlichen Änderungen am oberen Ende der Einkommen oder bei Kapitalgesellschaften, liegt Badelt in einigen wichtigen Punkten jedenfalls auf gleicher Linie mit den Forderungen des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ)“, erklärte dessen Vizepräsident und Landespräsident des PVÖ Wien, Bundesminister a. D. Rudolf Edlinger.

„An einer Reform der betrieblichen Abgaben bzw. Steuern zur Sicherung des sozialen Netzes und damit des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird wegen der rasch fortschreitenden Digitalisierung – Stichwort vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) – trotz des derzeitigen Neins der Wirtschaftskammer und von ÖVP und FPÖ letztlich kein Weg vorbeiführen“, setzte Edlinger fort. „Roboter leisten keine Sozialabgaben. Die bisherige Parität des Aufkommens durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist jedenfalls durch die neuen Arbeitswelten gefährdet. Davon wären in weiterer Folge auch die Pensionen negativ betroffen. Auch darauf weist der WIFO-Chef hin“, erklärte Edlinger.

Es sei daher an der Zeit, bei den Themen gerechte Steuern und Einkommensverteilung sowie Sicherung des Sozialstaates sowohl den Einstieg in den Umstieg zur Wertschöpfungsabgabe als auch die Einführung einer wirkungsvollen Besteuerung von großen Erbschaften und Schenkungen durchzuführen, so die Conclusio Edlingers. (Schluss)

