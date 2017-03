Festnahme nach gerichtlicher Anordnung

Wien (OTS) - Am 11.03.2017 erkannte gegen 01:50 Uhr ein Zeuge einen gerichtlich Gesuchten in der Kopernikusgasse (6. Bezirk) wieder und verständigte die Polizei. Bei der Personenkontrolle des 43-jährigen Verdächtigen konnte festgestellt werden, dass gegen ihn tatsächlich eine Festnahmeanordnung wegen schweren und gewerbsmäßigen Betruges bestand. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

