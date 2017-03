Bodypacker bei Kontrolle festgenommen

Wien (OTS) - Am 10.03.2017 nahmen gegen 13:40 Uhr Beamte der Bereitschaftseinheit einen 19-Jährigen nach erfolgtem Handel mit Kokain am Bahnhof Wien Mitte fest. Da der Verdacht auf Bodypacking bestand, wurde der Mann in einem Krankenhaus einer Röntgenuntersuchung unterzogen. Hierbei wurden ca. 20 Kugeln mit vermutlich Kokain im Körper des Mannes festgestellt. Er befindet sich in Haft.

