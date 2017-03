Gerichtlich Gesuchter von Zielfahndern festgenommen

Wien (OTS) - Am 10.03.2017 gelang es gegen 08:20 Uhr Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien, einen gerichtlich gesuchten Mann (41) in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße (14. Bezirk) festzunehmen. Der Festgenommene war wegen diverser Vergehen (u.a. Diebstahl, Einbruch oder Unterschlagung) vom Landesgericht Wien zur Personenfahndung ausgeschrieben.

