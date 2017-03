TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 11. März 2017 von Alois Vahrner - Big Brother und die Cyber-Gefahren

Innsbruck (OTS) - Nicht nur die jüngsten WikiLeaks-Enthüllungen zu den Spähattacken der CIA auf Smartphones, Fernseher und andere Geräte machen erneut überdeutlich, wie sehr Persönlichkeitsrechte gerade auch in der freien Welt in Gefahr sind.

Das Internet und die Revolution durch die Digitalisierung bieten Privaten wie auch der Wirtschaft unglaubliche neue Möglichkeiten. In diesem globalen Dorf, in dem sich jeder mit jedem verknüpfen kann, explodieren aber auch die Gefahren für den Einzelnen, für Firmen und die so mühsam erkämpften Freiheits- und Persönlichkeitsrechte. Daten sind das Öl der Neuzeit, haben Experten völlig richtig festgestellt. Die Kriminalitätsstatistik beweist schwarz auf weiß, dass die Internetkriminalität massiv zunimmt. Betroffen sind sowohl Private als auch Firmen, Letztere auch durch völlig neue Möglichkeiten der Spionage. Einer Studie des Beratungsunternehmens Corporate Trust zufolge beläuft sich der jährliche Schaden durch Industriespionage allein in Österreich auf 1,6 Mrd. Euro.

Immer öfter publik wird auch – was es eigentlich nicht sollte –, in welch gigantischem Ausmaß nämlich Staaten und deren Geheimdienste dank der neuen, für die Späher traumhaften technischen Möglichkeiten Bürger, Firmen und Institutionen in aller Welt ausspionieren können. Die Großmächte, aber gewiss nicht nur diese, verfügen mittlerweile über technologisch hochgerüstete Cyber-Armeen – die bis hin zu Spionage, Sabotage und Desinformation ein reiches Arsenal im Köcher haben sollen –, wie es sich etwa die USA, Russland oder China gegenseitig vorgeworfen haben.

Als Edward Snowden vor Jahren mitgenommene Dokumente für das breite Überwachungssystem der NSA enthüllte, kam eine globale Diskussion in Gang. Jetzt wurden von der – nicht unumstrittenen – Enthüllungsplattform WikiLeaks CIA-Dateien veröffentlicht, wonach diese weltweit diverse elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets, Computer oder auch Fernseher hacken kann, um Personen zu überwachen. Die von George Orwell in seinem Roman 1984 beschriebene Totalüberwachungs-Möglichkeit durch den Staat („Big Brother“) hat die Realität mehr als nur möglich gemacht.

Vor allem die Reaktion in den USA war interessant: Dort gibt es von maßgeblichen Stellen weniger einen Aufschrei wegen der äußerst fragwürdigen und illegalen Aktionen, sondern es wird nach dem oder den „Verrätern“ gefahndet. Auch europäische Staaten reagierten sehr schaumgebremst – aus schlechtem eigenen Gewissen? Oder weil sie mit der Begründung der Terrorbekämpfung weit massivere Datenüberwachungen planen?

Die freie Welt unterschied sich bisher von totalitären Staaten durch die Absicherung der Bürger- und Freiheitsrechte. Die Klärung der neu zu ziehenden Grenzen ist überdringlich!

