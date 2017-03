BGI: das internationale Sc2.0-Projekt befindet sich bei der Herstellung des weltweit ersten synthetischen Hefegenoms auf einem guten Weg

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Ein Team des internationalen Synthetic Yeast Genome Project (Sc2.0-Projekt) hat den Abschluss der De-novo-Rekonstruktion und -Synthese von fünf weiteren Chromosomen der Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) - die Chromosome II, V, VI, X und XII - bekannt gegeben. Die Forscher führten zudem eine tiefer gehende, multi-dimensionale Analyse des Hefestrangs durch und konnten bestätigen, dass der Phänotyp des synthetisch hergestellten Hefestrangs mit demjenigen des natürlich vorkommenden Strangs übereinstimmt. Das Forscherteam von BGI ("BGI"), eines der beteiligten chinesischen Unternehmen, war beim Abschluss der Rekonstruktion und Synthese von Chromosom II, das über 770 Kilobasenpaare verfügt, federführend und steuerte die Transformation des Chromosoms in eine Hefezelle bei, was wiederum zu einem synthetischen Strang führte, der im Hinblick auf die Lebensfähigkeit mit dem natürlich vorkommenden Strang übereinstimmt. Die komplette Studie wurde am 9. März als Titel-Geschichte in der Sonderausgabe des Wissenschaftsmagazins Science veröffentlicht.

