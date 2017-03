NEOS Wien/Meinl-Reisinger: Klausur mit unseren Schwerpunkten 2017

Beate Meinl-Reisinger: „Der NEOS Wien-Gemeinderatsklub geht mit fünf Schwerpunkten in das heurige Jahr.“

Wien (OTS) - „NEOS Wien kämpft für Transparenz, mehr Bürgerbeteiligung und konsequente Korruptionsbekämpfung. Das ist unser höchstes Gut und das sind die maßgeblichen Leitlinien für unser politisches Handeln. Wir treten gegen eine Stadtregierung an, die Wien wie ihr Eigentum behandelt und die Lebensqualität der aktuellen und der nächsten Generation zugunsten von Freunderlwirtschaft aufs Spiel setzt“, umreißt NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger die Schwerpunkte der politischen Arbeit des Gemeinderatsklubs. Im Zuge einer zweitägigen Klausur in Admont in der Steiermark werden diese Schwerpunkte für das heurige politische Jahr auf Schiene gebracht.

„Wir nehmen uns fünf maßgebliche Schwerpunkte vor, die der Gemeinderatsklub heuer verfolgen wird. Wien gehört den Bürgerinnen und Bürgern – und nicht einer Partei. Wir sind mit einem klaren Auftrag gewählt worden: Korruption und Verschwendung abzustellen, Politik für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen, alte Strukturen aufzubrechen und Neues zu wagen.“

Die fünf Schwerpunkte für den NEOS Gemeinderatsklub sind:

Umfassende Informationsfreiheit – Amtsgeheimnis und Korruption restlos abschaffen. Gläserner Staat statt gläsernen Menschen

Wir bekennen uns zu voller Transparenz und legen alle Finanzen sowie die Grundlagen unserer politischen Arbeit offen. Bestechung, abgesprochene Auftragsvergaben und Fördermissbrauch können nur in diesem Ausmaß bestehen, wenn Politik und Verwaltung unter dem Schutz des Amtsgeheimnisses im Verborgenen arbeiten. Wir fordern daher ein umfassendes Informationsfreiheitsgesetz sowie ein Antikorruptionspaket.

Reform der Bezirksvertretungen – Mehr Verantwortung, weniger Versorgungsposten

Dazu legen wir die 23 Bezirksvertretungen in 10 Stadtteilparlamente zusammen und halbieren die Zahl von 1.144 Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter. Durch die schlankere Bezirkspolitik spart sich die Stadt alleine 12 Millionen Euro pro Jahr. Die Bürgerinnen und Bürger können in unserem Modell „Grätzlvertreter“ direkt wählen, damit werden Personen gewählt statt Parteien.

Transparenz und Sparsamkeit bei Förderungen – Schluss mit dem Körberlgeld für Parteien

Von Millionensubventionen für Parteifeste bis hin zu parteinahen Kulturvereinen in den Bezirken – Wien vergibt ohne Kontrolle und Transparenz jährlich Unsummen an Subventionen an Vereine und Vorfeld-Organisationen der Parteien. Wir fordern klare Förderziele und konsequente Kontrolle in allen Förderbereichen.

Kampf gegen die Korruption aufnehmen – Wien braucht einen Antikorruptions-Stadtrat

Bei Vergaben, Bauprojekten und Subventionen sind in Wien Freunderlwirtschaft und Korruption an der Tagesordnung. Fälle wie die Bestechungsvorwürfe bei Wiener Wohnen oder die Verschleuderung von Liegenschaften im Wohnbauressort sind keine Einzelfälle, sie haben System. Deshalb braucht es einen Antikorruptions-Stadtrat in der Stadtregierung anstatt der unnötigen nicht amtsführenden Stadträte von FPÖ und ÖVP. Ein unabhängiger Experte, der Korruptions-Prävention und Compliance zur causa prima macht.

Verbindliche Spielregeln für Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung

NEOS geht es um Politik von und mit den Wienerinnen und Wiener auf Augenhöhe, nicht um Macht. Wir fordern daher, dass die Regeln für Bürgerbeteiligung und die Pläne für die Stadtentwicklung verbindlichen Charakter bekommen. Damit kann mehr Planungssicherheit und Teilhabe für alle garantiert werde, anstatt durch Scheinpartizipationsmethoden noch größere Politikverdrossenheit hervorzurufen.

