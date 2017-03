"Die Schöne und das Biest": Free-TV-Premiere bei RTL II

- Sendetermin: Sonntag, 12. März um 20:15 Uhr bei RTL II

Am 16. März startet die Disney-Realverfilmung des Märchen-Klassikers "Die Schöne und das Biest" in den Kinos. Bereits im Jahr 2014 wurde die romantische Liebesgeschichte zwischen der jungen Belle und dem entstellten Biest in zauberhaften Bildern für die große Leinwand umgesetzt. RTL II zeigt den zauberhaften Märchen-Film am kommenden Sonntag als Deutsche Free-TV-Premiere.

Ein Kaufmann verliert sein Vermögen und muss mit seinen sechs Kindern aufs Land ziehen. Eine seiner Reisen führt ihn in einen mysteriösen Garten, in dem wunderschöne Rosen wachsen. Als er eine davon für seine jüngste Tochter Belle pflücken will, erscheint ein furchterregendes Biest, das ihn des Diebstahls bezichtigt und in seinem Schloss einsperrt. Um ihren Vater zu retten, opfert sich Belle und nimmt seinen Platz im Schloss des Biestes ein. Dort freundet sich die junge Frau mit der vermeintlichen Bestie an und lernt ihr tragisches Geheimnis kennen...

Die deutsch-französische Koproduktion "Die Schöne und das Biest" von Regisseur Christophe Gans ("Pakt der Wölfe", "Silent Hill") wurde u.a. im Filmstudio Babelsberg in Deutschland gedreht. Es handelt sich dabei um eine zeitgemäße Neuverfilmung des französischen Märchenklassikers. In den Hauptrollen sind bekannte französische Darsteller wie Vincent Cassel ("Dobermann", "Black Swan",), Léa Seydoux ("Blau ist eine warme Farbe", "James Bond 007 - Spectre") sowie die deutsche Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld zu sehen.

"Die Schöne und das Biest" (La Belle et la bête) F, D 2014 Mit Vincent Cassel, Léa Seydoux, Yvonne Catterfeld u.a. Regie: Christophe Gans Sendetermin: Sonntag, 12. März, um 20:15 Uhr bei RTL II

