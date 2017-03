AVISO: Militärkommando Wien verleiht Auszeichnungen „Pro Defensione“ und „Pro Defensione Junior“

Wien (OTS) - Am 14.03.2017 zeichnet Militärkommandant Brigadier Kurt Wagner den Schauspieler und Moderator Alfons Haider mit dem „Pro Defensione“ sowie die stellvertretende Ressortleiterin Innenpolitik der APA Susanne Puller mit dem „Pro Defensione Junior“ aus.

Das Militärkommando Wien verleiht die Auszeichnung jedes Jahr an Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, dem Öffentlichen Dienst oder dem Bundesheer, welche die demokratischen Werte in die Gesellschaft und in das Bundesheer tragen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter norbert.lick@bmlvs.gv.at oder 0664 622 3197 wird gebeten.

Ort: Garnisonskasino der Maria-Theresien-Kaserne

Am Fasangarten 2

1130 Wien

Zeit: Dienstag, 14.3.2017, 11:30 Uhr

Treffpunkt: Um 11:10 Uhr bei der Wache Maria-Theresien-Kaserne.

Rückfragen & Kontakt:

Militärkommando Wien

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Hauptmann Norbert Lick

+43 664-622-3197

norbert.lick @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at