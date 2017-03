SVB-Umweltschutzprogramm Ökofit ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der Standort der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) in Wien wurde am 7. März 2017 für sein Engagement im betrieblichen Umweltschutz und das Programm Ökofit mit dem ÖkoBusiness Award der Stadt Wien ausgezeichnet.

Umweltstadträtin Ulli Sima gratulierte dem Umweltteam der SVB und allen weiteren Betrieben, die 2016 an Beratungsprogrammen der Stadt Wien teilgenommen und Umweltmaßnahmen implementiert haben. Sie überreichte in der Wirtschaftsuniversität Wien Urkunden und Pokale aus recycelten Materialien an die PreisträgerInnen.

Mag. Doris Rechberger (Öffentlichkeitsarbeit der SVB), Ing. Christian Käfer und Christian Stedronsky (Haustechnik der SVD) nahmen die ÖkoBusiness Auszeichnung der Stadt Wien für das Umweltteam SVB entgegen.

Auch in einem Verwaltungsbüro lassen sich ressourcenschonende Maßnahmen umsetzen, die nicht nur dazu beitragen, die Umwelt zu entlasten, sie helfen dem Unternehmen, Betriebskosten einzusparen und seinen MitarbeiterInnen, in einer gesunden Arbeitsumgebung tätig zu sein. Die SVB hat dies 2015 und 2016 gemeinsam mit ihrem Back-office Tochterunternehmen SVD Büromanagement GmbH durch Initiativen im Bereich Energie, Mülltrennung, Technikoptimierung und Wärmeisolierung unter Beweis gestellt.

In zwei Jahren konnten unter anderem 56.600 Kilowattstunden an Energie eingespart werden. Damit könnte man 15 Haushalte ein Jahr lang versorgen. Es entspricht 25 Tonnen an CO-2 Emissionen. 2.000 Bäume bräuchten 1 Jahr lang, um 25 Tonnen CO-2 wieder aus der Luft zu binden.

Und dies ist erst der Beginn, denn auch für 2017 sind Verbesserungen im Bereich Ökostrom, Papiereinsparung und im bewussten Umgang mit Ressourcen geplant.

Als Unternehmen und Arbeitgeber sowie als Teil der Österreichischen Verwaltung bekennt sich die SVB dazu, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sorgsam mit unserem Lebensraum umzugehen.

123 Unternehmen wurden ausgezeichnet, darunter die SVB. Sie haben gemeinsam durch ihre Umweltinitiativen im Jahr 2016 folgende Einsparungen erzielt:

4,52 Millionen Euro Betriebskosten

8.436 Tonnen CO2 – damit könnten 1420 Heißluftballone befüllt werden

900 Tonnen Abfall – ein Turm aus 120-Liter-Mistkübeln dieser Menge wäre 17 Kilometer hoch

33,62 Gigawattstunden Energie – damit könnte man 11.200 Haushalte ein Jahr lang versorgen

400.000 Transportkilometer – damit könnte man 10 mal die Erde umrunden

