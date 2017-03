KO Hirz: Politische Intervention am BORG Honauerstraße

LSR-Präsident lässt Vortrag über Extremismus auf Zuruf von Nationalratsabgeordneten ohne Faktenprüfung abbrechen!

Linz (OTS) - „Ein Anruf eines FPÖ Politikers reicht offenbar aus, dass Landesschulratspräsident Enzenhofer einen Vortrag im Rahmen der politischen Bildung zum Thema Extremismus an einer Schule abbrechen lässt, ohne die Fakten und die Hintergründe zu kennen und zu prüfen. Nach dem Vorfall am BORG Honauerstraße hat Enzenhofer jedenfalls erheblichen Erklärungsbedarf. Die Grünen stellen sich auch klar hinter die Lehrerschaft des BORG, die sich von dieser Intervention distanziert. Thomas Rammerstorfer hat bereits eine Vielzahlt von objektiven Vorträgen an Schulen gehalten. Klar ist für uns auch, dass dieser Vorfall auch ein Nachspiel im Kollegium des OÖ. Landesschulrats haben wird“, betont der Klubobmann und Bildungssprecher der Grünen OÖ LAbg Hirz.

Außer dem Anruf des FPÖ Nationalratsabgeordneten hat es für Enzenhofer nämlich keinen Anhaltspunkt für einen Abbruch des Vortrages gegeben. Man dürfte sich eigentlich erwarten, dass vor dieser Maßnahme, die auch einen schwerwiegenden Eingriff in die Unterrichtsautonomie darstellt die Schulaufsicht die Sachlage prüft, und zwar an Hand von Fakten.

Hirz: „Das alles war aber nicht der Fall, vielmehr reichte es aus, dass der FPÖ NR- Abgeordnete bei Enzenhofer interveniert hat und dieser wiederum umgehend – ohne Details über den Vortrag zu kennen und ohne weitere Prüfung – den Schulleiter beauftragt hat, sofort abzubrechen“.

Mit diesem Vorfall wird wohl auch das Bildungsministerium zu befassen sein. Im Rahmen des Unterrichtsprinzips Politische Bildung sind Vorträge und Workshops zum Thema „Extremismus“ üblich. Das Bildungsministerium sieht in der Einbeziehung externer AkteurInnen einen expliziten Mehrwert. Eine solche Veranstaltung einfach abbrechen zu lassen, ohne sich vorher im Rahmen einer Qualitätsprüfung selbst ein Bild über die Vorwürfe gemacht zu haben, ist mehr als fraglich.

