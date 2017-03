LH Wallner: "Wir dulden keinen türkischen Wahlkampf in Vorarlberg"

Landeshauptmann: "Absage durch Bürgermeister Karl Hehle einzig richtige Entscheidung"; LR Schwärzler: "Werden Situation weiter genau beobachten"

Bregenz/Hörbranz (OTS) - Die Absage der geplanten Wahlkampfveranstaltung mit dem ehemaligen türkischen Energieminister in Hörbranz bezeichnet Landeshauptmann Wallner als "notwendig":

"Einmal mehr betone ich in aller Deutlichkeit, dass wir türkische Wahlkampfveranstaltungen in Vorarlberg nicht dulden." Wallner stärkt dem Hörbranzer Bürgermeister demonstrativ den Rücken: "Die Absage war die richtige Entscheidung."

Wallner: "Wir werden die Gemeinden informieren und stehen auch mit dem Innenministerium im ständigen Kontakt." Landesrat Erich Schwärzler betont: "Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten. Ein Ausweichen auf eine andere Gemeinde darf es nicht geben. Deswegen stehen wir auch in engem Kontakt mit der Exekutive."

