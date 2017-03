SWV-Matznetter ad WKÖ-Reform: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“

Der Startschuss für eine umfassende Kammerreform ist gefallen – der SWV wird weiter Druck aufbauen

Wien (OTS) - Für Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreich (SWV) und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die heute im Rahmen einer Pressekonferenz in der WKÖ angekündigte Senkung der Kammerbeiträge ein wichtiges Signal an die rund 300.000 EPU und Kleinbetriebe. Auch die Befreiung der Grundumlage für Start-ups im ersten Jahr, sowie eine 5-prozentige Lohnnebenkostensenkung sind im Sinne der Mitglieder. Geht es aber nach ihm, bedarf es dennoch weiterer Schritte, damit es nicht nur bei einem „Reförmchen“ bleibt.

Die Vorhaben von WKÖ-Präsident Christoph Leitl bewertet Matznetter als „mutig“. Daher sieht er die Wirtschaftskammer als Ganzes herausgefordert, die liebgewordene „Schrebergarten-Mentalität“ abzulegen und zu einer modernen UnternehmerInnenvertretung zu wachsen. In diesem Zusammenhang stellt er fest, „Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen“. Für Matznetter ist es zum Beispiel unverständlich, warum bei der Ausübung des Bäcker- und Konditorberufes das Backen in einer viereckigen Form vom Backen in einer runden Form unterschieden wird.

Matznetter ist dennoch froh, dass der Prozess gestartet wurde und bemerkt abschließend: „Wir werden in dieser Frage dennoch ungemütlich bleiben, damit es nicht nur bei einem ‚Reförmchen’ bleibt, sondern zu einer spürbaren Reform kommt“. Daher wird der SWV weiterhin Gespräche führen und auch Druck aufbauen, damit die angekündigten Entlastungen tatsächlich in den Taschen der Mitgliedsbetriebe ankommen und eine wesentliche Demokratisierung der Kammerstruktur in den Gang gesetzt wird. (Schluss)

