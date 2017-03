Kaineder: ÖVPFP Kahlschlag bei Mindestsicherung ein Kapitalschaden

Grüne Warnungen vor den Folgen dieses Schnellschusses beharrlich ignoriert

Linz (OTS) - „Der schwarz-blaue Kahlschlag bei der Mindestsicherung in OÖ stellt sich einmal mehr als Kapitalschaden heraus. Die Koalition hat mit ihrem rücksichtslosen Alleingang eine bundesweite Regelung gesprengt. Jetzt jammert sie, dass sie für die in andere Bundesländer ausgewichenen AsylwerberInnen zahlen muss, man eigentlich nichts einspart und über den hohen Verwaltungsaufwand. Wir Grüne haben auf diese Punkte mehrmals eindringlich hingewiesen. Schwarz-Blau hat dies aber beharrlich ignoriert um ihren populistischen Schnellschuss anzubringen“, reagiert der Sozialsprecher der Grünen OÖ LAbg. Stefan Kaineder auf entsprechende Medienberichte. Die ÖVP versucht nun offenkundig eine Flucht nach vorne und will die 15a Vereinbarung über den Kostenersatz kündigen. „Eine einzige Farce. Die Koalition schießt einen veritablen Bock und schneidet jetzt das nächste Loch ins bundesweite Solidaritätsnetz“, meint Kaineder.

Damit wird der Scherbenhaufen in dieser sensiblen Thematik wieder ein Stück größer. „Wir bräuchten dringend eine bundesweit einheitliche Lösung. Stattdessen will Schwarz-Blau Oberösterreich weiter abschotten und die anderen Bundesländer in dieser sensiblen Frage alleine lassen. Ein verheerendes Signal“, betont Kaineder.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at